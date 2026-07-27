El Veltrac Music Fest 2026 celebra su quinto aniversario con una edición que reunirá a algunas de las bandas más importantes de la escena alternativa internacional. La cita será el 5 de diciembre en Costa 21, donde el público podrá disfrutar de cerca de nueve horas de música en vivo en dos escenarios.

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El cartel de esta edición estará encabezado por New Order, que regresa a Lima después de siete años para interpretar clásicos como Blue Monday y Bizarre Love Triangle. También participarán los islandeses Of Monsters and Men y, por primera vez en el Perú, la banda estadounidense American Football, referente del emo y el math rock.

Además de su propuesta musical, el festival ofrecerá una experiencia pensada para distintos públicos. El evento será kid friendly: los niños de 5 a 11 años podrán ingresar gratuitamente acompañados de un adulto responsable.

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