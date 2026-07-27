(Foto: difusión)
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Por Redacción EC

El Veltrac Music Fest 2026 celebra su quinto aniversario con una edición que reunirá a algunas de las bandas más importantes de la escena alternativa internacional. La cita será el 5 de diciembre en Costa 21, donde el público podrá disfrutar de cerca de nueve horas de música en vivo en dos escenarios.

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