El Cyber Club de Club El Comercio regresa con una nueva edición que ofrece hasta 85% de descuento en marcas seleccionadas. La campaña estará vigente del 22 al 28 de marzo de 2026 para suscriptores.

Durante estos días, los usuarios podrán encontrar promociones en distintas categorías como moda, viajes, entretenimiento y mascotas, ideales para realizar compras pendientes o planificar experiencias.

Entre las ofertas destacan descuentos en marcas como Thermos, Columbia, Hush Puppies, Keds y RKF, así como beneficios en viajes con Assist Card y Hoteles Hacienda del Perú. También hay promociones en conciertos y espectáculos.

Para acceder, los suscriptores deben ingresar a la web o app de Club El Comercio, donde podrán generar sus códigos y utilizarlos según cada marca. La app permite activar y usar descuentos de forma rápida y sencilla.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.