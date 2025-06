La legendaria banda estadounidense de hard rock cristiano, Stryper, llegará a Lima para conmemorar sus 40 años de trayectoria con un espectáculo inédito en la ciudad.

El concierto se llevará a cabo el domingo 20 de julio de 2025 a las 7:00 p.m. en el Teatro Leguía (Av. Arequipa 834, Cercado de Lima). Con una carrera que abarca cuatro décadas, Stryper ha sido pionera en fusionar el heavy metal con mensajes positivos y espirituales.

En esta ocasión, la banda ofrecerá un repertorio que incluye sus más grandes éxitos, como “To Hell with the Devil”, “Honestly” y “Free”, además de temas de su más reciente álbum When We Were Kings (2024).

El espectáculo promete más de dos horas de música en vivo, luces impactantes y la energía característica de Stryper, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos del metal en Perú.

Si deseas ser parte de este gran espectáculo y obtener el descuento exclusivo en tus entradas, solo debes iniciar sesión en Ticketmaster.pe registrando tu tipo y número de documento de identidad , ir al evento y seleccionar la tarifa del Club El Comercio. Para comprar en los módulos, debes estar presente y mostrar tu documento de identidad.

En este caso, solo podrás adquirir 4 entradas para este evento. No esperes más y adquiere tus entradas para ser parte de este experiencia única con un show imperdible.

