La línea Performance de New Balance está diseñada para quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo a través de productos desarrollados para entrenamientos intensos. La categoría incluye zapatillas y ropa técnica que combinan amortiguación avanzada, ligereza y soporte.

Gracias a estas características, los deportistas y aficionados al entrenamiento pueden contar con mayor comodidad y estabilidad durante sus rutinas de running y training.

Como parte de los beneficios exclusivos del Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a un 30% de descuento en la categoría Performance de New Balance.

La promoción estará disponible del 2 de junio al 31 de agosto de 2026. Para acceder al beneficio, presenta tu documento de identidad o genera tu cupón e ingrésalo en la web de New Balance.

El descuento aplica para un máximo de cinco SKU por compra y está sujeto a términos y condiciones.

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