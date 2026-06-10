Si buscas un plan especial para compartir con grandes y chicos, Annie, el musical llega al Teatro Municipal de Surco con una producción de gran formato que combina humor, ternura y canciones que han conquistado a generaciones alrededor del mundo.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a un 20% de descuento en la compra de entradas para todas las zonas, sujeto a disponibilidad. La promoción va del 20 de septiembre al 8 de noviembre.

La historia sigue las aventuras de Annie, una niña optimista y valiente que sueña con encontrar una familia en el Nueva York de los años 30. A lo largo de su recorrido, conocerá personajes entrañables y vivirá momentos que han convertido a este musical en uno de los más exitosos de todos los tiempos.

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