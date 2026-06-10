Resumen

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(Foto: difusión)
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Por Redacción EC

Si buscas un plan especial para compartir con grandes y chicos, Annie, el musical llega al Teatro Municipal de Surco con una producción de gran formato que combina humor, ternura y canciones que han conquistado a generaciones alrededor del mundo.