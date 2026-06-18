La magia del circo regresa con una experiencia que busca sorprender a grandes y chicos. “Circo Místico – CÓNDOR” abrirá su temporada del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde, con un espectáculo que mezcla acrobacias de alto nivel, coreografías aéreas, música y una puesta en escena inspirada en símbolos y leyendas de la cultura peruana.

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La propuesta apuesta por una experiencia inmersiva bajo una moderna carpa, donde el cóndor y otros elementos de nuestras tradiciones sirven como punto de partida para una historia que une lo ancestral con una estética contemporánea. El espectáculo se complementa con una banda sonora original, efectos de iluminación y un despliegue visual diseñado para mantener al público en constante asombro.

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