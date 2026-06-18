Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La magia del circo regresa con una experiencia que busca sorprender a grandes y chicos. “Circo Místico – CÓNDOR” abrirá su temporada del 25 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Explanada Costa Verde, con un espectáculo que mezcla acrobacias de alto nivel, coreografías aéreas, música y una puesta en escena inspirada en símbolos y leyendas de la cultura peruana.

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