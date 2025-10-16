La obra “El cuarto de Verónica” presenta una historia de suspenso y terror psicológico que desafía la percepción del público.

Como parte de los beneficios del Club El Comercio, los suscriptores pueden disfrutar de un 30% de descuentos para esta obra de teatro que promete.

¿De qué trata la obra?

Susan, una joven universitaria, acepta visitar la habitación de una misteriosa joven fallecida y se ve atrapada en una trama donde los límites entre la realidad y la ficción comienzan a desvanecerse.

Bajo la dirección de Rodrigo Falla Brousset, quien también forma parte del elenco junto a Alexandra Graña, Gustavo Mayer y Lilian Schiappa-Pietra, este montaje promete mantener al espectador en tensión constante.

La temporada se realizará del 9 de octubre al 17 de noviembre en el Teatro De Lucía, ubicado en Miraflores.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.