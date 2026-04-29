Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Chifa Barrio Dragón se prepara para una experiencia única con “El Despertar del Dragón”, un evento que conecta gastronomía y tradición china en una celebración cargada de simbolismo. La cita será el jueves 30 de abril desde las 7:00 p.m.

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