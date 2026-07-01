Ripley presenta, junto al Club El Comercio, una Venta Exclusiva pensada para quienes buscan renovar su estilo de forma práctica y con un beneficio imperdible: S/50 de descuento en compras desde S/169.
Ripley presenta, junto al Club El Comercio, una Venta Exclusiva pensada para quienes buscan renovar su estilo de forma práctica y con un beneficio imperdible: S/50 de descuento en compras desde S/169.
Disponible únicamente en la Ripley App, esta campaña reúne una selección de productos en vestuario, calzado, deporte y accesorios, ideal para actualizar básicos, sumar nuevas prendas o completar un look desde donde estés.
El beneficio aplica sobre marcas propias como Index, Marquis, Navigata y Kenneth Stevens, además de otras propuestas que combinan tendencia, versatilidad y precios accesibles para distintos estilos y momentos.
¿Cómo acceder al beneficio?
- Ingresa a la web o app del Club El Comercio
- Selecciona la promoción y genera tu cupón
- Úsalo al momento de pagar en la Ripley App
Condiciones clave
- Descuento: S/50 en compras desde S/169
- Vigencia: del 27 de junio al 11 de julio de 2026
- Canal válido: exclusivamente en la Ripley App (no aplica en web ni tiendas físicas)
- Uso: máximo un cupón por cliente
- Medios de pago: todos los aceptados en la app
Una oportunidad para sumarse a una experiencia de compra más simple y alineada con el ritmo actual, donde la moda y los beneficios están, literalmente, al alcance de la mano.
Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en conciertos, espectáculos, restaurantes, viajes y mucho más.
Revisa los detalles del beneficio aquí: https://clubelcomercio.pe/venta-exclusiva-ripley-app-19743?utm_source=notadiario_web_club&utm_medium=web&utm_campaigne_elcomercio=ripley
Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.