Ripley presenta, junto al Club El Comercio, una Venta Exclusiva pensada para quienes buscan renovar su estilo de forma práctica y con un beneficio imperdible: S/50 de descuento en compras desde S/169.

Disponible únicamente en la Ripley App, esta campaña reúne una selección de productos en vestuario, calzado, deporte y accesorios, ideal para actualizar básicos, sumar nuevas prendas o completar un look desde donde estés.

El beneficio aplica sobre marcas propias como Index, Marquis, Navigata y Kenneth Stevens, además de otras propuestas que combinan tendencia, versatilidad y precios accesibles para distintos estilos y momentos.

¿Cómo acceder al beneficio?

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Condiciones clave

Descuento : S/50 en compras desde S/169

: S/50 en compras desde S/169 Vigencia : del 27 de junio al 11 de julio de 2026

: del 27 de junio al 11 de julio de 2026 Canal válido : exclusivamente en la Ripley App (no aplica en web ni tiendas físicas)

: exclusivamente en la Ripley App (no aplica en web ni tiendas físicas) Uso : máximo un cupón por cliente

: máximo un cupón por cliente Medios de pago: todos los aceptados en la app

Una oportunidad para sumarse a una experiencia de compra más simple y alineada con el ritmo actual, donde la moda y los beneficios están, literalmente, al alcance de la mano.

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