ara El Comercio, la educación es de vital importancia, por eso gracias a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, contribuirás con la mejora de gestión pública a partir de información académica y desarrollo de competencias de funcionarios que participan en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Por ser parte de la comunidad de suscriptores, tendrás la oportunidad de acceder al 20% de descuento en cursos especializados. Para acceder al beneficio, debes escribir vía correo electrónico a cursos.egp_informes@up.edu.pe e indicar tu número de dni.

En este caso, el descuento del Club El Comercio tiene un máximo de 5 cupos por cada curso y puede ser transferible para un familiar o un tercero. Para mayores consultas sobre las fechas de inscripción e inicio de clases, ingresa a:up.edu.pe/egp/cursos-lista.aspx. Además, para información de ventas, puedes contactar al mail cursos.egp_informes@up.edu.pe.

El suscriptor y/o tercero podrá matricularse a un curso por vez con el beneficio, es decir, no podrá estar inscrito en más de un curso al mismo tiempo. El beneficio no es retroactivo, es decir, si no se indica al momento de la inscripción, no podrá solicitarlo luego.

Accede al 20% de descuentos en Cursos Especializados con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y Pacífico Business School.

Por otro lado, con los Cursos Especializados para Ejecutivos en Pacifico Business School, podrás tomar cursos de Estrategia y Gestión; Innovación y Tecnología; Finanzas y Contabilidad; y Marketing.

La Escuela tiene como misión contribuir al desarrollo económico y al bienestar social del país, mediante la formación de profesionales éticos y líderes en sus campos de especialidad, capaces de innovar y generar valor en entornos globales en constante cambio. ¿Qué esperas para tomar este beneficio?

Para acceder al descuento, debes escribir vía correo electrónico a cursos_informes@up.edu.pe e indicar tu número de dni. En tanto, para consultar las fechas de inscripción e inicio de clases, debes ingresar a: http://cursos.pbs.edu.pe/. Cabe indicar que el descuento del Club El Comercio también tiene un máximo de 5 cupos por cada curso y puede ser transferible.

No esperes más y aprovecha el descuento exclusivo con Pacífico. Recuerda que siendo parte de la comunidad de suscriptores, tienes varios beneficios disponibles.

