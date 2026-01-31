Este 7 de febrero, la playa será escenario de la tercera edición de Aperol Spritz Live, una experiencia que reúne música en vivo, atardecer, brindis y el ambiente que define el verano.

Como parte de esta celebración, Club El Comercio lanzó un sorteo especial en Instagram para que sus seguidores puedan ganar entradas y ser parte del evento.

El festival contará con un line up encabezado por Mike Bahía, Anna Carina, Salomón Beda y DJ Doble T, en una noche pensada para disfrutar con amigos, bailar frente al mar y vivir el espíritu relajado y festivo que caracteriza a Aperol Spritz.

Más que un concierto, Aperol Spritz Live se presenta como la cita obligatoria de la temporada, donde cada canción y cada brindis forman parte de una experiencia diseñada para quedarse en la memoria.

Música en vivo, una oferta gastronómica diversa, actividades de diversión y el refrescante Aperol Spritz crearán una atmósfera única de buena vibra y estilo.

