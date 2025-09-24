La fiesta latina regresa a Lima. El próximo 29 de noviembre, el Multiespacio Costa 21 será escenario del Lima Latin Pop Fest 2, evento que promete una noche llena de ritmo y energía con los artistas más reconocidos del género.

Como beneficio exclusivo, los suscriptores del Club El Comercio podrán acceder a un 30 % de descuento en entradas en todas las zonas al comprar en la web de Teleticket, seleccionando la tarifa especial.

El line up oficial está encabezado por Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra (Factoría), Lil Silvio & El Vega, Khriz & Ángel y Danni Úbeda, a quienes se suma el talento nacional de DJ Peligro. Éxitos como “Mi princesa”, “Ven báilalo”, “Te encontré”, “Pa’ curarme” y “Mi ángel” harán vibrar a miles de asistentes en esta segunda edición.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de una noche única que pondrá a bailar a todo Lima al ritmo del mejor Latin Pop.