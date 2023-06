¿Interesado en probar deliciosos platos en un ambiente acogedor? Popular de Larcomar llegó al Club para ofrecer una buena atención en un ambiente acogedor que te hará vivir la mejor experiencia culinaria.

En este caso el beneficio es del 20% de descuento en toda la carta para consumir únicamente en el salón ubicado en Malecón de la Reserva 610, Miraflores de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 1 a.m., viernes y sábados de 8:30 a.m. a 1:30 a.m. y los domingos de 8:30 a.m. a 12:00 a.m.

Para obtener el descuento, el suscriptor debe estar presente y mostrar su documento de identidad. El beneficio aplica por mesa/visita al día con un monto máximo de S/100. Durante la vigencia de la promoción, no existe un número máximo de visitas que pueda realizar el suscriptor.

No esperes más, aprovecha la promoción y visita Popular. Recuerda que siendo parte de la comunidad de suscriptores, tienes acceso a diferentes beneficios.

