¿Tienes una vida saludable y te interesa encontrar buena comida sin azúcar? En Cafetería Zub Café tendrás lo que buscas dado que promueve hábitos alimenticios saludables con increíble sabor.

En el local ubicado en Schell 145, Miraflores podrás disfrutar de su amplia variedad de productos como jugos, sándwiches, postres, milkshakes, cafés, al igual que sus deliciosos helados.

¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio? Si eres suscriptor activo de El Comercio solo debes estar presente y mostrar tu documento de identidad oficial en físico. El descuento máximo por pedido/suscriptor es de S/50. En este caso, la promoción es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor esté presente para hacer efectiva la promoción.

Visita Cafetería Zub Café los lunes y jueves de 9:30 a.m. a 10:00 p.m. ; los martes, miércoles, sábados y domingos de 7:30 a.m. a 10:00 p.m. El beneficio incluye bebidas. No esperes más y come rico de manera saludable.

