Gustavo Petro reclama la isla Santa Rosa: Las cifras de la buena relación entre Perú y Colombia más allá de la tensión diplomática

Sin embargo, más allá del plano diplomático, los lazos entre Perú y Colombia son sólidos en otros ámbitos. Desde el punto de vista del comercio, las relaciones han resultado en un intercambio cada vez mayor. Mientras que en el 2020 este alcanzó US$ 1.632 millones, para el 2025 la cifra fue de US$ 2.381 millones, un aumento de más de 45% en cinco años.

Para junio de este año el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó US$ 1.425 millones. La cifra representa un aumento de 35% respecto del mismo mes del 2024.

Turismo

Por otro lado, las visitas de peruanos en Colombia por turismo han aumentado consistentemente en los últimos años, hasta alcanzar una cifra récord en el 2024 con 266.495 visitas, 24% más que en el 2023. En total, entre el 2018 y el 2024, las visitas de peruanos a Colombia crecieron 76%.

Distinto es el caso del turismo de colombianos en Perú que, pese a ir en aumento desde el 2022, aún no se recupera a los niveles alcanzados antes de la pandemia. Colombia, en cambio, atrae a cada vez más peruanos, incluso superando niveles prepandemia.

Antes de la pandemia por el COVID-19, el turismo de peruanos en Colombia era significativamente menor al de colombianos en Perú. Esta tendencia se revirtió en el 2022, luego de la emergencia sanitaria. En el 2024, 266.495 peruanos visitaron Colombia, 56% más que los colombianos que viajaron a Perú.

Economía

Hay algo más que Perú y Colombia tienen en común: la volatilidad económica. Como reportó ECData en junio, durante los últimos 40 años la economía de ambos países se ha visto afectada por crisis y recuperaciones.

Explora en estas gráficas cómo variaron el crecimiento económico, la inflación y el desempleo en las naciones vecinas: