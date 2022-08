La transmisión de la viruela del mono ha alcanzado su punto más alto desde su aparición en el país, a fines de junio. En las últimas cuatro semanas, el promedio diario de casos aumentó de 10 a casi 50, mientras que las infecciones acumuladas superan las 1.300, según el Minsa . Solo en lo que va de agosto se ha detectado el 77% de todos los contagios.

La rápida propagación de la enfermedad en el ámbito local ha ocasionado que el Perú figure entre las diez naciones con más casos, situación que contrasta con el leve descenso que se registra en el ámbito global. En Sudamérica, ocupa el segundo lugar en este indicador luego de Brasil (4.216 casos) y alberga el 20% del total de los contagios en la región (5.425). Asimismo, la tasa más alta de transmisión local es la más alta del continente (38,5 casos por millón).

Al igual que lo observado en otros países, la enfermedad se concentra en la capital o en la ciudad más poblada. El 80% de las infecciones registradas a la fecha corresponde a Lima Metropolitana, así como 40 de las 50 nuevas infecciones que en promedio son confirmadas al final de cada jornada.









Escenario local

Los distritos de mayor incidencia son San Martín de Porres, Cercado, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Ate, Los Olivos, San Miguel, La Victoria, Villa El Salvador, Surco y Miraflores, que en conjunto representan el 40% de los casos en la capital. A la fecha, en 41 de los 43 distritos se ha detectado el virus, mientras que en Callao está en seis de los siete distritos.

Si bien en el interior la viruela del mono se propaga a menor velocidad, ya ha sido detectada en 17 regiones, así como en 15% de las provincias y el 5% de los distritos. Los departamentos con más transmisión son La Libertad y Arequipa [ver gráfico].

A diferencia del COVID-19, esta enfermedad ha tenido bajos índices de hospitalización y complicaciones. El 97% de los casos se ha manejado en domicilio y solo el 3% (56) ha requerido hospitalización, mientras que solo ha registrado un deceso. Asimismo, el 52% de los pacientes atendidos ya ha sido dado de alta.









Estrategia a aplicar

¿Por qué el brote se extiende en el ámbito local más rápido que en otros países? ¿Ha fallado la contención? Para el médico infectólogo Juan Carlos Celis, el Perú es uno de los pocos países más “proactivos” en la detección. Sin embargo, en el ámbito global la estrategia del cerco epidemiológico (diagnóstico, seguimiento y rastreo de contactos) viene siendo ineficiente. Resalta, por ejemplo, que en Estados Unidos y Europa solo el 25% de pacientes reporta datos de sus contactos más cercanos, lo cual provee poca información para el rastreo.

“No es fácil pedir los contactos porque las personas no dan el nombre. A nivel local, el diagnóstico rápido solo hay en Lima, no sabemos si los pacientes cumplen el aislamiento, vacunas y tratamiento por el momento no hay. ¿Qué nos queda? Comunicar los riesgos, involucrar a los más vulnerables como la comunidad LGTBI, focalizar el mensaje”, explica.