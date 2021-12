Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia hizo que el nivel de actividad de Amrop, empresa reclutadora de talento a nivel gerencial y de directorios, se redujera al 50% en el 2020, aunque ya se ha recuperado y está a un 70% de actividad y subiendo.

Esto, y sus 25 años en el mercado, les permite ser optimistas y tener proyecciones de dos dígitos para el 2022, como lo hicieron desde su lanzamiento. Fernando Guinea, socio fundador de Amrop Perú, conversó con Día 1 acerca de los retos afrontados desde su fundación hasta hoy, así como sus proyecciones para el 2022.

—¿Qué servicios tiene ahora Amrop que al inicio no tenía?

Inicialmente reclutábamos gerentes generales de primera línea y miembros de directorios. Hoy, además estamos haciendo servicios de liderazgo relacionados a la evaluación del talento, planes de sucesión, desarrollo directivo y ‘coaching’ de transición. Además, tenemos el servicio de Interim Manager, que sirve para altos ejecutivos con habilidades específicas requeridas por un tiempo determinado.

—¿Hay planes de ampliar el portafolio de servicios?

No, nuestros servicios se van a mantener. Tenemos una práctica que estamos empezando a trabajar bastante, que es la evaluación de directorios.

—¿Cómo ha sido la evolución en cuanto a facturación desde que comenzaron hasta ahora?

Afortunadamente, en los últimos 20 años el crecimiento ha sido a doble dígito todos los años.

Hoy, ya casi post pandemia, y porque las inversiones que debían ejecutarse ya lo están haciendo, nuestra facturación y evolución está a un 70% u 80% de lo que fue el 2019. Esperamos que se mantenga así.

Octubre de 1996 en la Maison de Jean Patrick en Av. Prescott, San Isidro.

—¿Cuáles han sido las etapas más difíciles?

Hemos tenido varias. Una de las etapas más difíciles fue en las elecciones entre [Alejandro] Toledo y Alan [García]. Había mucha incertidumbre y señales difusas y complejas en el mercado. Después, en el 2008, la crisis inmobiliaria con Lehman Brothers también fue un bache importante.

Normalmente, la política y lo económico y van por cuerdas separadas. Hoy, lamentablemente, se han juntado y las señales son marchas y contramarchas que ponen en peligro la estabilidad y el futuro del país.

—Hace poco se habló de los primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo se ha movido el mercado de contrataciones en este periodo?

Del nivel de actividad que teníamos prepandemia [100%], pasamos a un 50% en el 2020. Hoy, estamos a un 70% de actividad y subiendo, porque ya la inversión privada en operaciones existentes se ha reactivado.

—¿No han parado en ningún momento?

El día que no hayan en búsquedas, te diría que el país se paró. Como buscadores somos lo último que se para y lo primero que se reactiva.

—¿Cuántos clientes tienen dentro de su cartera?

Tenemos 40 clientes estables de los cuales 80% son grandes empresas nacionales y 20% son extranjeros multinacionales como Cálidda, Southern, Anglo American, Antamina, etc. Ellos representan más o menos el 70% de nuestros ingresos y el otro 30% son clientes nuevos que buscan una mirada diferente. Por eso es que nuestra actividad aún sigue presente. Trabajamos mucho con la exportación, minería e industrias de transformación como la energía eléctrica. También trabajamos con consumo masivo.

—¿La subida del dólar ha afectado las contrataciones?

Por el lado de los ejecutivos, si es uno muy buscado, él va a fijar sus condiciones en dólares o salarios y sueldos indexados. Por otro lado, para los que están sin trabajo, cuando estás contratándolos, hoy por hoy las ofertas han bajado. Son 20% o 30% por debajo de lo que solían ser. Sin embargo, si está la persona trabajando y te la quieras jalar, es muy probable que se vaya con un ‘upside’ de un 20% mínimo para salir de su zona de confort y adquirir un nuevo reto.

Otro fenómeno es la compactación de puestos para bajar la dotación de personal, seguirle pagando lo mismo, pero trabajando probablemente más de lo que trabajaba antes.

El diplomático, PhD y estudioso nerudiano Abraham Quezada nos cuenta cómo fue recibido el Premio Nobel de Literatura (1971) de Pablo Neruda en Chile y en el Perú, y cuál era la relación del poeta con nuestro país. Además, nos da detalles del discurso que Neruda pronunció en la ceremonia de entrega del galardón. Quezada posee una copia del manuscrito inédito.





—¿Cómo han cambiado los perfiles de los peruanos en el tiempo?

Luego de Fujimori se pudo empezar a repatriar peruanos ya expuestos al mercado de capitales afuera, a mercados más evolucionados en el mundo del retail, consumo y financiero. Cuando ya Perú se volvió viable, como en los últimos 20 años, muchos ejecutivos que extrañaban la comida, las familias, etc., fueron rescatados y eso trajo mucho valor al mercado. Hoy, lamentablemente, se está dando un éxodo de ejecutivos hacia afuera ante tanta incertidumbre y señales mixtas. Por otro lado, los perfiles han ido evolucionando. Hoy la parte digital es básica e importantísima porque el mundo ha cambiado.

LEE TAMBIÉN: Óptica Multiframes proyecta expandirse a provincias en los próximos años

—¿Qué anécdotas han quedado tras cinco periodos presidenciales?

La creación de posiciones nuevas es una. Una vez, un cliente nos llamó pidiéndonos un traductor corporativo. Es decir, un personaje que haya experimentado en lo público y privado, con las conexiones para poder entender y descifrar los mensajes que da el Estado y, de esa manera, adecuar el planeamiento estratégico, adaptarlo a las señales que pudiera tener de esos contactos para hacer gestión de intereses positivos y entender cómo viene la ley, cómo afectará el negocio, etc.

Otra experiencia interesante fue cuando, hace 20 años, se inició la construcción del Aeropuerto Jorge Chávez. Hicimos una búsqueda global y trajimos ejecutivos españoles trabajando en Singapur, chilenos en Nueva York y un peruano que estaba en Mosad, construyendo aeropuertos para el jeque. Es interesante cuando tienes que apoyarte en ciertos momentos en la red global de Amrop.

—¿Cómo ve Amrop el panorama futuro?

Mientras tengas buen equipo y gestión del Estado, las cosas van a marchar bien. Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora es que se está invitando a trabajar en el Estado, en posiciones claves, a personas que no tienen la experiencia ni las competencias para manejar esto.

—¿Cuáles son las proyecciones de Amrop para el 2022?

Vamos a seguir acá, al pie del cañón, trabajando y con la esperanza de que todo esto se enderece, se corrija de alguna manera. No vamos a tirar la toalla, no lo hemos hecho antes, no veo por qué la tendríamos que tirar hoy.

Historia

Amrop Perú inició operaciones en nuestro país en 1996 por Guinea. La idea de un ‘head hunter’ surgió a finales de los ochenta, en Argentina, mientras leía el diario La Nación y vio varios avisos de selección de personal. “Me di cuenta de que habían varios avisos de selección de personal. Esto llamó mucho mi atención. Pensé que ahí había un match interesante entre oferta y demanda”, recuerda.

VIDEO RECOMENDADO

Con las festividades de fin de año próximas a ocurrir, varios padres están comprando smartphones, tablets o PC a sus hijos. En este video, te brindamos una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para blindar sus equipos tecnológicos de posibles problemas.