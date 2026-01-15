Búsqueda de ejecutivos de alto nivel movió US$ 15 millones en 2025, ¿qué perfiles buscan más las empresas?

Los sólidos indicadores macroeconómicos del país impulsaron las contrataciones de ejecutivos de alto nivel el año pasado y sentaron las bases para que, en 2026, el sector de búsqueda y selección de alta dirección continúe creciendo.

Según Luis Leey, socio y CEO de Amrop Perú —firma especializada en la búsqueda y contratación de ejecutivos de alto nivel, como miembros de directorio y gerentes generales—, el sector creció 15% al cierre del 2025 y movilizó alrededor de US$ 15 millones, con un desempeño impulsado principalmente por el segundo semestre.

“El primer semestre de 2025 estuvo ‘flat’ frente al año anterior, pero en la segunda mitad el mercado reaccionó y se logró un crecimiento de entre 25% y 30%, compensando la ralentización de los primeros meses”, comenta.

La demanda de talento por sectores estuvo alineada con el desempeño de la economía. En ese contexto, los rubros con mayor necesidad de altos ejecutivos fueron minería, construcción, infraestructura e incluso servicios financieros.

“Observamos que las empresas están creciendo y, con ello, se incrementan las exportaciones, principalmente de metales y agroindustria. Además, el mayor consumo interno de cemento impulsa la construcción, lo que se traduce en una mayor demanda de ejecutivos de alto nivel”, explica.

Lo que exigen las empresas

La transformación digital ha llevado a las empresas a trasladar nuevas exigencias a sus altos mandos, a quienes hoy se les requiere una mentalidad digitalizada (’digital mindset’) y una alta capacidad de adaptación, en un contexto global marcado por la incertidumbre y el cambio constante.

“No es necesario que sea un experto en tecnología o transformación digital, pero sí que las entienda. Debe saber para qué sirven determinadas tecnologías, dónde pueden mejorar los procesos mediante automatización o digitalización, y apoyarse en especialistas o proveedores externos para su ejecución”, señala Leey.

Durante la pandemia era 100% virtual, luego pasó a esquemas 50/50, y hoy se observa una tendencia hacia entre 60% y 65% de presencialidad.

La decisión de contratar a un ejecutivo de alto nivel, sin embargo, no depende únicamente de lo que este pueda aportar, sino también de la propia empresa. Esto se debe a que el ejecutivo evalúa diversos factores antes de aceptar un cargo: no solo el salario, sino también la cultura organizacional, el perfil del jefe directo, el sector e incluso el esquema de presencialidad.

“En el mercado peruano, cada vez más empresas están incrementando los días de trabajo presencial. Durante la pandemia era 100% virtual, luego pasó a esquemas 50/50, y hoy se observa una tendencia hacia entre 60% y 65% de presencialidad, porque los altos ejecutivos sienten que deben estar en el ‘campo de batalla’ para construir cultura”, concluye.

Pensando en 2026, el mercado mantendría una tendencia de crecimiento, pese a los retos asociados a la coyuntura electoral. “Esperamos un mercado muy activo en contrataciones y búsqueda de talento, no solo en Perú, sino también a nivel internacional”, agregó Leey.