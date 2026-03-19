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Resumen

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La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó en mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 8853-2024-CR, que plantea modificar el régimen de concesiones mineras. La iniciativa propone elevar el pago por derecho de vigencia, incrementar penalidades por incumplimiento de producción mínima y establecer nuevas causales de caducidad, con el objetivo de limitar la acumulación de concesiones sin actividad.

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