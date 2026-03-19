La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó en mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 8853-2024-CR, que plantea modificar el régimen de concesiones mineras. La iniciativa propone elevar el pago por derecho de vigencia, incrementar penalidades por incumplimiento de producción mínima y establecer nuevas causales de caducidad, con el objetivo de limitar la acumulación de concesiones sin actividad.

A favor votaron, por Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Víctor Cutipa Ccama; por Fuerza Popular, Arturo Alegría García; por Podemos Perú, José Arriola Tueros; por Renovación Popular, Miguel Ciccia Vásquez y Esdras Medina Minaya; por la Bancada Socialista, Pasión Dávila Atanacio; por el Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra; por Honor y Democracia, Jorge Montoya Manrique; por Perú Libre, Kelly Portalatino Ávalos; por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino; y por Somos Perú, Héctor Valer Pinto.

En contra votó, por Avanza País, Diana Gonzales Delgado. Se abstuvieron, por Acción Popular, María del Carmen Alva; por Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte; y Luis Revilla Villanueva.

Asimismo, no registraron voto por licencia o dispensa Gutiérrez Ticona, Salhuana Cavides y Ventura Ángel.