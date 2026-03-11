Dentro de los objetivos que tiene Integratel Perú con la red de 5G está otorgar un valor agregado, sostuvo Ariel Palumbo, CEO de la compañía, durante el evento Integra Forum que llevó a cabo la empresa de telecomunicaciones.

“Queremos formar una red que podamos instalar en todo el Perú y que dé valor agregado. Esto va a producir integración, que es lo que se necesita”, expresó.

Asimismo, indicó que Integratel ya realizó la instalación de más de 2.000 estaciones bases en el país.

“Es un desafío muy grande, porque siempre sentimos que en esta parte del mundo, hablando para Argentina y Perú, venimos siempre atrasado en la tecnología, pero creemos que va a ser un proceso muy importante”, agregó.

Cabe recordar que en abril, Telefónica del Perú pasó a manos de la empresa argentina Integra Tec International (Integratec) luego de que esta última comprara la participación de Telefónica Hispanoamérica en su filial peruana.

De acuerdo con Palumbo, nuestro país cuenta con variables económicas estables. Este aspecto les ha ayudado a realizar un plan sostenible y de largo plazo.

5G e Inteligencia Artificial (IA)

Como sostuvo Christian Livia, director de Tecnología de Integratel Perú, en el panel ‘La conectividad como motor de la transformación empresarial’, actualmente vivimos las primeras etapas de la cuarta revolución industrial en la que hay tecnologías que transforman la forma de hacer negocios, así como el consumo.

Justamente, el 5G es un punto de inflexión, consideró, en un contexto donde las tecnologías están evolucionando de manera rápida y a altas velocidades de consumo digital.

En complemento, David Huamán, Networking Product Manager de Huawei, quien participó del, recordó que la tecnología 5G nace para conectar a las industrias.

Por otro lado, Alex Morris, gerente de Cuentas Enterprise de Microsoft Perú, en el espacio “Liderar el mañana: la IA como motor de ventaja competitiva’, comentó que actualmente se habla de una cuarta revolución industrial con la IA debido a que hay una convergencia de diversas disrupciones tecnológicas, tales como ‘big data’, ‘cloud’, ‘machine learning’, GenAI, entre otras.

La presencia de la IA, sostuvo, se refleja en que 9 de cada 10 empleados ya vienen utilizando esta tecnología en sus laborales diarias.

También, la IA nos llevará a a la era de agentes digitales liderados por personas y, posteriormente, habrán empresas en las que participen activamente agentes de IA.

¿Cómo pueden las compañías capitalizar la inversión en esta tecnología? Según Morris, se debe enriquecer la experiencia de los empleados, reinventar la interacción y procesos con los clientes para una mejor atención, remodelar los procesos de negocio y doblegar la curva de la innovación.