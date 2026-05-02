Integratel Perú, que este mes cumple un año de haber adquirido Telefónica del Perú, informó que registró un Ebitda (ganancias previas a intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de S/215 millones en el primer trimestre de este 2026, en la presentación de sus estados financieros trimestrales. Esto significa un crecimiento de 156% frente al mismo periodo del 2025.

De acuerdo con la compañía, los resultados se deben al nuevo modelo de gestión que aplican tras la compra de Telefónica del Perú.

En estos tres primeros meses se han logrado eficiencias por S/98 millones y una reducción de gastos interanual de 24%. Cabe mencionar que durante el 2025, la empresa había alcanzado eficiencias por S/229 millones.

Este año la empresa busca que el crecimiento esté acompañado de rentabilidad, así como de mejorar su experiencia de servicio al cliente.

Por otro lado, la utilidad neta de Integratel Perú registró un resultado negativo de S/154 millones por el impacto de depreciación y amortización que tuvo la compañía.

Para la empresa, este resultado significa una mejora de S/153 millones versus el primer trimestre del 2025.

Asimismo, informó que el margen sobre los ingresos fue de un 18%, cuando al cierre del 2024, previo a la compra de la empresa, fue de 7,5%.

TV paga

Dentro de las operaciones de Integratel, el servicio de TV paga registró un aumento del 15% en ventas a nuevos clientes frente al cuarto trimestre del 2025. Esto se explica por la incorporación de la transmisión de la Liga 1 a través de la marca Movistar. A ello se suman los beneficios otorgados a sus clientes por los auspicios a los clubes.

Es así que, señala, se busca dar una mejor experiencia y beneficios, y promover eventos como Multiteatro Movistar y conciertos. Esto también se refleja en un crecimiento de 16% en la permanencia de clientes en la compañía.

En los beneficios del Club Movistar se incluyen invitaciones a seis conciertos con artistas de primer nivel.