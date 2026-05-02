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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

Integratel Perú, que este mes cumple un año de haber adquirido Telefónica del Perú, informó que registró un Ebitda (ganancias previas a intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de S/215 millones en el primer trimestre de este 2026, en la presentación de sus estados financieros trimestrales. Esto significa un crecimiento de 156% frente al mismo periodo del 2025.