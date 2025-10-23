El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibió US$95 millones como parte de un paquete de remuneración durante el año fiscal 2025, la cifra más alta desde que asumió el cargo en 2014, según un informe regulatorio dado a conocer el martes.

De acuerdo con el comité de compensaciones del consejo de administración, estos resultados demuestran que Nadella y su equipo de liderazgo han posicionado a Microsoft como un claro líder de inteligencia artificial ante este cambio generacional tecnológico.

Cerca del 90% de la compensación total de Nadella se entregó en forma de acciones de la compañía, mientras que su salario base correspondió a US$2.5 millones, según detalló Microsoft en su informe. Además, en el año fiscal anterior, su remuneración había sido de US$79,1 millones.

Cabe precisar que este aumento en las retribuciones no solo benefició al CEO. También, a Amy Hood, directora financiera, que percibió US$29.5 millones en el periodo y a Judson Althoff, recientemente ascendido para liderar el negocio comercial de la empresa, que recibió un paquete de US$28.2 millones.

Durante el año, las acciones de Microsoft registraron un incremento del 23% hasta el cierre del martes. Un factor clave fue el crecimiento sostenido de su división de computación en la nube, Azure, que mantuvo tasas de expansión superiores a las de rivales como Amazon.com.inc.

El consejo de la compañía señaló la vinculación de la remuneración con los resultados extraordinarios de la compañía en inteligencia artificial y la transformación digital global.