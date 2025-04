China expresó este jueves su “firme oposición” a los aranceles recíprocos anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prometió represalias para “salvaguardar” sus derechos e intereses.

“China se opone firmemente a los aranceles y tomará contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses. Los gravámenes ignoran las normas del comercio internacional y socavan gravemente los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas”, señaló un portavoz de la cartera de Comercio en un comunicado.

Trump anunció el miércoles que su administración impondrá un arancel recíproco a países de todo el mundo, incluyendo uno del 34 % para China, que se suma a las tasas del 20 % ya vigentes, con lo que las importaciones chinas estarán sujetas a un gravamen total del 54 %.

El vocero agregó que la medida “ignora el equilibrio de intereses alcanzado en las negociaciones comerciales multilaterales a lo largo de los años” y “el hecho de que Estados Unidos se ha beneficiado enormemente del comercio internacional durante mucho tiempo”.

“Estados Unidos ha establecido estos aranceles basándose en evaluaciones subjetivas y unilaterales. Se trata de una práctica unilateral más de intimidación. Muchos socios comerciales han expresado su firme insatisfacción y una clara oposición a los gravámenes”, prosigue la nota oficial.

Asimismo, el portavoz argumenta que “los aranceles no resolverán los problemas de Estados Unidos” y que “solo perjudicarán a los propios intereses estadounidenses, además de poner en peligro el desarrollo económico global y la estabilidad de las cadenas de suministro”.

“Nadie gana en una guerra comercial, el proteccionismo no tiene salida”, añade la portavoz de Comercio, que insta a EE.UU. a “cancelar de inmediato sus aranceles unilaterales” y a “resolver adecuadamente las diferencias con sus socios comerciales mediante un diálogo equitativo”.A principios de marzo, China anunció aranceles del 10 % y el 15 % a productos agropecuarios procedentes de Estados Unidos en respuesta a los gravámenes del 20 % que Trump impuso a los productos del país asiático.

También agregó un grupo de empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones y otro a su lista de entidades poco confiable.

Un mes antes, y en respuesta a una primera tanda de aranceles de Trump, China anunció gravámenes 10 % y el 15 % a ciertos productos estadounidenses, además de establecer nuevos controles a las exportaciones de minerales clave y abrir una investigación contra el gigante tecnológico estadounidense Google.

En su primera presidencia (2017-2021), Trump mantuvo una relación tensa con Pekín al imponer varias rondas de aranceles por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con gravámenes a las exportaciones estadounidenses.