Dato

ChatGPT no puede predecir el precio del bitcoin

Según una nota publicada por Investing.com, se hizo un experimento con ChatGPT para poder predecir el precio del Bitcoin. Este falló.

Según lo publicado por el portal, la AI no puede proporcionar datos sobre el precio de Bitcoin ni Ethereum u otras ‘altcoins’ debido a que los datos de ChatGPT están bloqueados hasta septiembre del 2021. Es decir, todo lo que sucedió posterior no puede ser recopilado por la IA, lo que conlleva a que no puede haber una predicción de datos de precio al no tener un histórico suficiente.