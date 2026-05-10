La Justicia argentina detectó presuntas operaciones con criptomonedas del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que no fueron incluidas en su última declaración jurada, en el contexto de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía halló movimientos en plataformas de activos digitales tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su pareja Bettina Angeletti y de sociedades vinculadas a ambos, según informó el medio local Infobae.

Los primeros informes remitidos por más de 20 plataformas -entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango- confirmaron movimientos con criptomonedas como bitcoin, ether y USDT que se hicieron durante 2024 y no fueron informados en la última declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, de acuerdo con lo publicado por el diario Clarín.

El jefe de Gabinete del presidente Milei declaró entonces tener 42.500 dólares en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con 6.220 dólares.

El presidente de Argentina, Javier Milei, abraza al portavoz de la Presidencia y candidato legislativo Manuel Adorni durante el acto de cierre de su campaña en Buenos Aires, el 14 de mayo de 2025. (AFP) / STRINGER

La normativa argentina exige declarar este tipo de activos digitales entre los bienes personales de los funcionarios públicos.

En paralelo, la exdiputada del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano denunció esta semana ante la Justicia que el funcionario recibió 3 millones de dólares en una billetera virtual por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por Milei y cuyo valor, tras dispararse durante menos de una hora, se desplomó abruptamente, provocando pérdidas millonarias y dando origen a otra investigación judicial.

Adorni está investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.

También se investiga cómo pagó viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este, en Uruguay. Según testigos que han declarado en la Fiscalía, Adorni gastó más 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con sus últimos ahorros declarados.