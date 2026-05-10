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El entonces portavoz presidencial de Argentina Manuel Adorni ofrece una rueda de prensa en la Casa Rosada el 11 de diciembre de 2023. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
El entonces portavoz presidencial de Argentina Manuel Adorni ofrece una rueda de prensa en la Casa Rosada el 11 de diciembre de 2023. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

La Justicia argentina detectó presuntas operaciones con criptomonedas del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que no fueron incluidas en su última declaración jurada, en el contexto de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

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