¿Cuánto recibirá Melgar tras clasificar a semifinales?

Por superar la primera fase ante Cienciano el equipo arequipeño recibió US$ 225.000. Luego, al superar a Cienciano en la etapa preliminar recaudó US$ 900.000. Después, tras dejar fuera a Racing de Argentina, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil en la fase de grupos se adjudicó con US$ 500.000.

Seguido a ello, Melgar venció a Deportivo Cali en Arequipa y selló su pase a cuartos de final, con lo cual recibió US$ 600.000. Finalmente, por vencer al Internacional de Porto Alegre y llegar a semifinales obtendrá US$ 800.000.

Entonces, el monto total acumulado que recibirá el equipo rojinegro hasta el momento es de US$ 3′025.000 o S/ 11′797.500 aproximadamente.