Mañana 14 de mayo se dará inicio a la tercera edición del Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, el suplemento de economía y negocios de El Comercio, que reunirá a líderes empresariales, ejecutivos, analistas políticos y representantes gremiales para debatir sobre el futuro económico y político del país en medio del nuevo ciclo electoral.

El evento, que se desarrollará en el Hotel Westin, abordará temas como el escenario económico rumbo a la segunda vuelta presidencial, la composición del nuevo Congreso bicameral y los principales desafíos para la inversión y el crecimiento del Perú.

La jornada dará inicio con un panel que reflejará la visión empresarial en medio de un contexto desafiante, pero en el que también pueden abrirse oportunidades. En el panel “¿Qué le quita el sueño a los CEO?”, María Julia Aybar, vicepresidenta Senior y Country Manager de Hunt Oil; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; y Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank, analizarán sobre el contexto internacional, el panorama local desde su mirada empresarial , así como las decisiones de inversión a pesar de las vicisitudes.

El espacio será moderado por Maro Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio.

El Día1 Summit se plantea como un espacio para escuchar, dialogar y contribuir a la toma de decisiones informadas en un entorno de alta incertidumbre política y económica.

El Día1 Summit se realiza en el marco del aniversario del suplemento Día1, que este 2026 cumple 22 años, como parte de sus iniciativas para promover el análisis y la discusión sobre los principales temas que impactan en el entorno empresarial del país. Para participar del evento, puedes adquirir tus entradas aquí.

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