Inca Rail lanzará servicio de lujo hacia Machu Picchu

La empresa ferroviaria Inca Rail, que cubre la ruta Cusco-Machu Picchu, ampliará su oferta con un nuevo tren premium hacia la ciudadela inca, que también contará con un vagón de primera clase (superlujo), a partir del mes de mayo.

Armando Pareja, gerente general de Inca Rail, detalla a Día1 que este vagón tiene una peculiaridad: se trata de un vagón observatorio, donde se puede tener una visión 360 del paisaje y se puede pasar hacia otros vagones. Un bar, un lonche, entre otros servicios, serán parte de la oferta de lujo.

Con la incorporación de este servicio dirigido al turista premium, la compañía tendrá 21 vagones en total y refuerza así su presencia en la ruta. Actualmente, tiene el 31% de participación en los viajes a Machu Picchu, donde compite con Perú Rail (empresa hermana de la concesionaria de la vía).

“Nos estamos centrando en crecer brindando experiencia de viaje a los turistas y por ello buscamos nuevos mercados de tickets más altos con nuevos productos”, comenta Pareja.



La meta de Inca Rail apunta a alcanzar el 35% de la participación del mercado en los próximos dos años. Para ello, desde el 2016 (casi cuando ingresó Carlyle Group a la compañía) decidieron realizar fuertes inversiones por un total de US$20 millones hacia el 2020.

Hasta el momento, han invertido la mitad de ese monto y los US$10 millones restantes se desembolsarán en estos dos años que vienen.

A TODA MÁQUINA

Al cierre del año pasado, Inca Rail vendió 590 mil tickets y proyecta que alcanzará los 630 mil hacia finales de este año. Los nuevos servicios y el incremento en la demanda a la ciudadela son puntos a favor.

Aunque no se puede revelar los números de la firma, Pareja sostiene que apuntan a que el segmento de lujo representará el 25% de los ingresos en dos años.

¿Nuevas rutas? El ejecutivo no esconde su interés por operar el teleférico de Choquequirao y confiesa que miran con gran atención la ruta de Cusco a Puno. No obstante, aún no existen avances concretos.

“Somos un operador de infraestructura ligado al turismo. Vamos a crecer definitivamente hacia todo ese desarrollo. Lo más relevante para nosotros es generar experiencias a los turistas y estaremos observando”, señala a Día1.

LA EVOLUCIÓN

Para el ejecutivo, el paso de ser una empresa familiar a una corporativa –tras la adquisición concretada por Carlyle– ha sido uno de los pasos más importantes de la compañía (antes liderada por la familia Forsyth).

Destaca que esto les ha permitido evolucionar, ya que han tenido la necesidad de crear, por ejemplo, nuevas gerencias. Una de ellas, quizá la más importante, ha sido la creación de una gerencia financiera.

Hasta antes de ello, la compañía, parte del grupo Crosland, compartía esta área con la otra empresa del grupo. De ese modo, se vuelve una empresa más independiente preparada para cumplir los requerimientos corporativos de Carlyle.

También hemos fortalecido el área comercial, con mucho foco en el aspecto tecnológico, y una gerencia de seguridad en las operaciones, para reducir riesgos. Ello nos permite hoy ser más eficientes”, afirma Pareja.

Vale recordar que no es la única firma ligada al turismo que tiene Carlyle Group en el Perú, también compró a las agencias Nuevo Mundo y Condor Travel, pero se mantienen como empresas totalmente separadas.

