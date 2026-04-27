Una paradoja ha dominado nuestras conversaciones con clientes: la aparente disonancia entre la escalada de tensiones geopolíticas en el medio oriente y el optimismo que persiste en los mercados financieros internacionales.

Las fricciones se han intensificado en múltiples frentes, exacerbando riesgos antes subestimados. Esto es particularmente evidente en los mercados de energía, donde lo que antes era una simple ecuación de oferta y demanda se ha transformado en un complejo cálculo de riesgos

A pesar de este panorama, los mercados financieros muestran una notable resiliencia, reflejando una apuesta colectiva por un desenlace contenido a las hostilidades. Las consecuencias de una escalada bélica prolongada serían tan devastadoras que los agentes, en gran medida, las consideran improbables. Los índices bursátiles se mantienen robustos, con el S&P 500 buscando nuevos máximos; los indicadores de volatilidad permanecen en rangos bajos; y las tasas de interés han retrocedido desde sus picos recientes.

Lejos de ser complacencia, creemos que esta actitud representa una elección deliberada por la resiliencia sobre la reacción a las señales de estrés. Los mercados están apostando por un escenario de “riesgo gestionado”, donde las tensiones pueden fluctuar, pero sin desencadenar una dislocación generalizada. Esta lógica encuentra un eco particular en el Perú, donde el proceso electoral contribuye con una capa adicional de ruido.

Para las corporaciones, esta divergencia no es un debate teórico. Se manifiesta en costos de insumos más volátiles, la revaluación de cadenas de suministro y un giro estratégico hacia la diversificación. La calma del mercado no es una señal para la inacción, sino un llamado al pragmatismo disciplinado. Esto implica: (i) preservar la liquidez y diversificar las fuentes de financiación, (ii) reevaluar constantemente la estrategia de cobertura de monedas, tasas de interés y commodities, (iii) priorizar el Capex flexible, (iv) extender los vencimientos de la deuda e (v) incorporar los shocks geopolíticos en los modelos de planificación.

En esencia, los mercados funcionan como un mecanismo de descuento a las expectativas, donde una señal de mejora puede impulsar la estabilidad sin la necesidad de completa certeza. El verdadero desafío no es entonces predecir correctamente el futuro, sino construir una organización lo suficientemente resiliente para prosperar en cualquier escenario.