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Resumen

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Francine Lima, Head of Corporate Banking en Citi Perú, analiza la paradoja de la resiliencia (Imagen: Andina)
Francine Lima, Head of Corporate Banking en Citi Perú, analiza la paradoja de la resiliencia (Imagen: Andina)
Por Francine Lima

Una paradoja ha dominado nuestras conversaciones con clientes: la aparente disonancia entre la escalada de tensiones geopolíticas en el medio oriente y el optimismo que persiste en los mercados financieros internacionales.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.