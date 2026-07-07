Libre Inmobiliaria, firma del grupo peruano LibreCorp especializada en desarrollos residenciales en Lima Top, prepara su ingreso a San Isidro con su primer proyecto en ese distrito, como parte de su estrategia de expansión. La empresa ya adquirió un terreno en esa zona y, de forma paralela, negocia un segundo proyecto en el límite entre Miraflores y Barranco, mientras analiza una tercera alternativa de desarrollo que podría concretarse en Lima Top o Lima Moderna.

Carlos Perales, socio fundador de LibreCorp, explicó que la compañía adquirió en mayo un terreno de aproximadamente 850 metros cuadrados en la cuadra 3 de Javier Prado Oeste, cerca de Camino Real. Allí proyecta desarrollar un edificio de 17 pisos diseñado por el estudio Nómena. El proyecto aún se encuentra en etapa preoperativa y se afinan aspectos como la distribución de departamentos y las áreas comunes.

La ubicación, la conectividad y el entorno residencial llevaron a la empresa a apostar por San Isidro. “Nos llamó mucho la atención poder llegar a San Isidro con ese terreno”, afirma Perales.

Las unidades del proyecto tendrían tickets de entre US$150.000 y US$220.000, dependiendo de la tipología. Además,el proyecto mantendrá el concepto boutique que ha caracterizado sus desarrollos, aunque todavía define junto con el estudio de arquitectura las características finales del edificio y las áreas comunes que incorporará.

El escenario político también influye en las decisiones de inversión de la empresa. Según Perales, un entorno más favorable a la inversión privada les daría la posibilidad de avanzar con dos proyectos adicionales.

El proyecto marcará el ingreso de Libre Inmobiliaria a San Isidro y contempla un edificio de 17 pisos con tickets estimados entre US$150.000 y US$220.000. (Foto: Libre Inmobiliaria).

Crecimiento y ventas

Libre Inmobiliaria cerró el 2025 con ventas por US$10 millones, un 43% más que el año anterior. Para el 2026, la empresa proyecta mantener ese nivel de facturación, apoyada en la continuidad de sus proyectos en ejecución y el avance de nuevos desarrollos.

Según Perales, el crecimiento respondió principalmente al avance en la entrega de proyectos iniciados en años anteriores y a la reposición continua del banco de desarrollos.

“Es tan importante la entrega de unidades como la reposición del stock para que nunca haya huecos en el tiempo”, sostuvo. Explicó que el reconocimiento de ingresos depende de la entrega efectiva de las viviendas, por lo que la continuidad en los lanzamientos resulta clave para sostener el crecimiento.

Actualmente, el proyecto Larco 1036, en Miraflores, registra un avance de ventas de 55%. El edificio contará con 45 departamentos distribuidos en 17 pisos y unidades de 60 y 90 metros cuadrados, con entrega prevista para noviembre del 2027.

El ticket promedio de este proyecto asciende a US$213.000, mientras que el precio por metro cuadrado se ubica entre US$2.500 y US$2.600, unos US$500 por debajo de otros desarrollos de la zona, según la empresa.

En Larco 1036 Atemporal Flats, en Miraflores, aproximadamente la mitad de los compradores adquiere las unidades como inversión y una parte importante corresponde a peruanos residentes en el extranjero.

“La mitad de la gente que nos ha comprado en Larco son peruanos que viven en el extranjero”, comentó. La ubicación del proyecto y la demanda por alquileres temporales y corporativos favorecen ese tipo de inversión.

El Grupo también continúa expandiendo su operación en Estados Unidos a través de Libre Homes, con la que desarrolla proyectos residenciales en Florida. Actualmente ejecuta un segundo desarrollo de viviendas y prevé iniciar entre agosto y septiembre un tercer proyecto, conformado por una comunidad cerrada de 11 ‘townhomes’ en la ciudad de Clermont.

Según Perales, la operación también genera sinergias con el negocio local, ya que corredores inmobiliarios peruanos en Florida refieren clientes interesados en adquirir viviendas en los proyectos que desarrolla la empresa en Lima.

Libre Homes desarrolla proyectos residenciales en Florida y prevé iniciar este año una tercera urbanización de 11 townhomes en la ciudad de Clermont. (Foto: Libre Homes).

Elecciones y costos

Perales afirma que la empresa aceleró las negociaciones para adquirir uno de los terrenos que evalúa desarrollar ante el incremento del interés de otros inversionistas tras el resultado electoral. “Me buscaron rápidamente para decirme si seguíamos o no, porque había varios interesados”, anota.

Sobre el fenómeno de El Niño, afirma que la empresa ya observa un incremento cercano al 3% en algunas cotizaciones de construcción y que evaluará cuánto de ese mayor costo podrá absorber antes de trasladarlo a los precios de venta.

“Vamos a ser más conservadores en las proyecciones”, señala. La empresa todavía cuenta con margen para enfrentar parte de ese incremento gracias a la forma en que estructura la compra de terrenos y la fijación inicial de precios. No obstante, reconoce que, si los costos continúan aumentando, parte de ese incremento podría trasladarse al precio final de los proyectos.