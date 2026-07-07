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Resumen

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Libre Inmobiliaria, firma del grupo peruano LibreCorp especializada en desarrollos residenciales en Lima Top, prepara su ingreso a San Isidro con su primer proyecto en ese distrito, como parte de su estrategia de expansión. La empresa ya adquirió un terreno en esa zona y, de forma paralela, negocia un segundo proyecto en el límite entre Miraflores y Barranco, mientras analiza una tercera alternativa de desarrollo que podría concretarse en Lima Top o Lima Moderna.

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