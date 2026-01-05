¿A qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?

A las 6:20 a. m. Me ducho, desayuno y salgo rumbo a la oficina. Me gusta empezar el día temprano porque me ayuda a ordenar mis pendientes y organizar la jornada.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendarías?

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque sigue siendo muy vigente.

¿Qué objeto no puede faltar en tu vida?

Mi celular, porque concentra trabajo, comunicación y organización.

¿Cine o teatro?

Cine. Aunque prefiero ver películas en casa.

Alfredo Salgado, director general de Grupo Eulen Perú. fotos: joel alonzo/GEC / JOEL ALONZO

¿Qué aplicativos no pueden faltar en tu celular?

WhatsApp, Waze y LinkedIn y mi correo electrónico.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix, HBO y Disney.

¿El auto de tus sueños?

Una SUV cómoda, elegante y eficiente; más funcional que ostentosa.

¿Destino favorito en vacaciones?

Italia, por la combinación de cultura, gastronomía e historia.

¿Qué deporte practicas?

Caminar y algo de ejercicio funcional.

Salgado nos recibió en su hogar para mostrar su preparación del pavo navideño. Fotos: joel alonzo/GEC / JOEL ALONZO

¿Cocktail o trago favorito?

Un buen ron o un vino tinto, de preferencia español.

¿Cuál es tu restaurante favorito?

Uno que tenga buena pasta y un ambiente tranquilo.

¿Un lugar en el que quisieras estar para relajarte y trabajar a la vez?

Una ciudad en las montañas o en el campo, bien conectada y con la infraestructura necesaria para trabajar con comodidad, sin sacrificar calidad de vida.

Descríbete en 3 palabras

Responsable, comprometido y orientado al servicio.

¿Tienes algún talento oculto?

Me gusta armar cosas y, en ocasiones, puedo hacerlo sin necesidad de instrucciones. Además, algo que pocos saben es que disfruto mucho de cocinar.

/ JOEL ALONZO

Una frase que te defina

Hablar siempre en plural: los logros son del equipo y las responsabilidades se asumen de manera personal.

¿Qué empresa es una inspiración para ti?

Me inspiran las empresas que crecen de forma sostenible y ponen a las personas en el centro.

¿Con qué referente de su rubro te gustaría cenar?

Con alguien que haya logrado combinar rentabilidad con impacto social.

¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?

Un jefe me dio un consejo clave: nunca responder ni decidir en caliente; siempre revisar, reflexionar y luego actuar.

¿Una decisión empresarial que cambiarías?

No haber acelerado ciertos procesos de cambio; de todo se aprende.

¿Qué pregunta clave harías para contratar a alguien?

¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas?

¿Cuál es tu mayor orgullo?

Mi familia, que es mi principal motor.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La importancia de la ética y la debida diligencia en los negocios.

¿Cuál es la principal virtudde los peruanos?

La resiliencia y capacidad de adaptación.

¿Y su principal defecto?

La tendencia a enfocarse más en el corto plazo.