Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En su primera entrevista desde que asumió el timón de la operación peruana de PedidosYa, Maximiliano Nociani analiza el mercado peruano y destaca el gran potencial que observa para el desarrollo de las plataformas digitales de delivery, no solo para comidas sino para supermercados y más verticales. Avizora que en menos de 5 años la operación peruana alcanzará el tamaño que tienen en Argentina, donde lideran. Asegura que hoy están en camino a convertirse en los líderes absolutos del sector y que apuntan a lograrlo este año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista