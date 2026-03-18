- Asumió las riendas de Perú hace 4 meses, ¿cómo ha visto la operación y la velocidad con la que está avanzando?, ¿cuáles son los objetivos?

El 2025 para la compañía fue muy bueno, hablando a nivel Latam. Pero, focalizando en Perú, fue un año muy importante, llegando a casi 20% de crecimiento del negocio total. Fue uno de los motivos por los cuales decidí tomar este rol.

La compañía viene creciendo fuertemente y cuando miramos el 2026, la proyección que tenemos es aún mayor, el potencial es muy grande en el delivery aquí en Perú.

- ¿Cuál es la expectativa de crecimiento para este año?

Estamos apuntando a crecer más de 30% tanto en facturación como en cantidad de pedidos. El potencial que tiene la industria es altísimo. Obviamente iremos ganando mercado conforme pasen los meses, los años, pero de manera cada vez más acelerada.

Según nuestros números, hoy tenemos aproximadamente 10 millones de personas potenciales para el uso de delivery en Perú y la industria ha capturado solo entre un 12% a 14% de ese potencial. Además, vemos una gran oportunidad en la frecuencia de consumo en nuestra aplicación. Al mes, entre comidas y compras de supermercado, farmacias y tiendas de conveniencia por delivery, vemos un potencial de consumo de 150 veces. Y cuando vemos la frecuencia actual de la industria, no tenemos capturado ni el 5% de esa cifra.

- ¿El crecimiento en adelante podría ser más acelerado?

El potencial es enorme, ese 30% puede ser probablemente mayor los próximos años. Tiene que ver con el potencial y cómo se está acelerando la digitalización y cómo estamos yendo a buscar dicha oportunidad.

- Viendo ese potencial tan alto que tiene la industria, ¿qué acciones se están implementando?

Nuestra misión es simplificar el día a día de la gente, que tengan tiempo y que sea una buena experiencia. Vamos camino a ser líderes indiscutibles este año en la industria y una de nuestras principales fortalezas va a ser la descentralización. Por diferentes motivos la industria se ha concentrado en el último tiempo en desarrollar algunos pocos distritos de Lima, pero cuando nosotros miramos qué pasa en el norte de la capital, que pasa en el en el sur o lo que pasa en las distintas provincias del país, vemos un potencial enorme que lo tenemos subexplotado. Hoy estamos presentes en 100 distritos en 11 provincias del país.

jueves 12 de marzo 2026 Entrevista a Maximiliano Nociani, nuevo country manager de PedidosYA Perú / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- ¿Cuáles son los planes? ¿Buscan llegar a nuevos distritos y provincias?

Estamos yendo de manera progresiva para potenciar los distritos y provincias donde ya estamos. Vamos a sumar comercios e invitamos a los existentes a participar mejor, por ejemplo, con promociones, mejores fotos (en la ‘app’), entre otras. Y una vez que trabajamos la oferta, vamos a la generación de demanda y maximizamos nuestra cobertura en estos distritos y provincias.

Así, nosotros esperamos terminar el 2026 con unos 14.500 comercios en la plataforma, casi un 20% más que el año pasado, y tener unos 10.000 repartidores que puedan ayudarnos a completar este ecosistema. También apuntamos a que nuestra base activa de usuarios crezca en 20% a 25%.

-Para llegar a los 14.500 comercios, ¿aumentarán el número de comercios en los lugares donde ya operan o buscarán entrar a nuevos distritos y ciudades?

Trabajando en los distritos existentes. Para este año no tenemos previsto lanzar nuevos distritos porque ya tenemos presencia en 100 distritos en 11 ciudades a nivel nacional. Lo que pasa es que estos distritos están subpenetrados. Tenemos una oportunidad gigante para buscar nuevos comercios, nuevos usuarios y más repartidores. Así que la estrategia es relanzarlos y profundizar en los distritos donde hoy trabajamos.

Lima Moderna representa 50% de todo lo que ocurre en el Perú. Y estamos hablando de pocos distritos, pueden llegar a ser siete u ocho distritos los que se llevan el 50% de lo que es el volumen de PedidosYa y nosotros queremos que el resto de los distritos gane participación.

- Ha mencionado que buscan simplificar la vida de la gente, ¿esto implica también entrar a nuevas verticales?

Consiste en tratar de satisfacer todas sus necesidades en todas sus ocasiones de consumo en comida, supermercados, farmacias, comida para mascotas. Estamos profundizando las verticales ya activas y de esa manera queremos robustecer la oferta.

jueves 12 de marzo 2026 Entrevista a Maximiliano Nociani, nuevo country manager de PedidosYA Perú / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- ¿Cuánto representa hoy en día la vertical de comida, cuánto las de supermercados y cuánto las de los otros producto sy servicios que ofrecen en la ‘app´?

PedidosYa nació como una solución del delivery de comida, pero eso ha ido cambiando. Hoy el delivery de comida representa un 85% de las ventas y el 15% restante viene de otras nuevas verticales como supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, entre otras. Pero vamos a buscar llevar a 20% o 25% la participación de todo lo que no es comida. Ese es uno de nuestros desafíos, entendiendo que es uno de los motores de aumento de frecuencia de compra.

- El ‘quick commerce’ está centrado en lo que es supermercados, ¿podrían entrar otras verticales?

La compra de supermercado digital a través del PedidosYa Market es representativa, pero nosotros también queremos sumar más marcas. También queremos desarrollar más farmacias, tiendas de conveniencias, de mascotas, bebidas. También tenemos a Casaideas. El abanico es amplio y estamos buscando profundizar la relación con estas marcas.

- ¿Van a ampliar el portafolio de tiendas retail en la ‘app’?

Sí, justamente estamos ya hace un tiempo buscando penetrar esa ocasión de consumo porque entendemos que hay surtido que es muy afín al delivery.

- ¿Este año podríamos ver también algunas de estas nuevas marcas retail en PedidosYa?,¿cuántas nuevas marcas podrían tener?

Para este año, el objetivo en relación a supermercado es extender la cobertura de nuestros socios Tottus, Wong y Metro, con más sucursales, tanto en Lima como en las distintas provincias donde estas marcas tienen presencia. En cuanto al ‘retail’, apuntamos a seguir sumando marcas, estamos en negociaciones.

- ¿Planean abrir más ubicaciones de PedidosYa Market?

Hoy tenemos 11 locales. Más que aumentar la cantidad de locales este año, lo que estamos buscando es entender si tenemos el local correcto en la ubicación correcta para el crecimiento que estamos teniendo. Venimos creciendo fuertemente en la venta del supermercado digital, hemos crecido casi 50% año contra año. Y obviamente, nuestro objetivo es agregar cada vez más surtido a nuestras tiendas. Hoy esta cantidad de tiendas entendemos que es la correcta para el tiempo de entrega que prometemos.

- El año pasado mencionaron que tenían previsto invertir aproximadamente S/ 84 millones para los planes del 2025, ¿para este año se espera una inversión similar o mayor?

Vamos camino a ser el líder indiscutido en el Perú. Para eso, se tienen que cumplir muchas cosas y naturalmente eso tiene que venir acompañado de una fuerte inversión. Tanto en captar nuevos usuarios como en tecnología y nuevos productos. Vamos a invertir en el ecosistema. Por ejemplo, están las soluciones fintech nuevas.

Hoy nuestros socios comerciales pueden acceder a un crédito con PedidosYa con tasas competitivas. Detrás de ello hay un equipo fintech trabajando para que haya nuevos y mejores productos para el ecosistema. Vamos a invertir muchísimo.

- Siendo así, ¿esta sería una inversión superior a la del año pasado?

Sí, significativamente. No te puedo dar el monto, pero sí significativamente superior.

- ¿Habrá una mayor apuesta para desarrollar productos ‘fintech’ también para el consumidor?, ¿qué experiencias han tenido con ello en mercados como el argentino?

Se nos vienen un montón de productos ‘fintech’ enfocados al ecosistema. El que ya tenemos activo es el que los comercios, nuestros ‘partners’ pueden obtener un crédito. Se nos vienen también productos para otros jugadores del ecosistema.

Para los repartidores estamos trabajando en un producto similar para que pueda renovar su moto, su bicicleta o cambiarla. Y se vienen un sinfín de productos ‘fintech’ que buscan mejorar la experiencia. Están en etapa de desarrollo y pronto los lanzaremos en Perú.

En el Perú, a la fecha no existe normativa de ningún rango que regule el trabajo de las ‘apps’ para la entrega de productos a domicilio. (Foto: Eduardo Cavero/GEC) / EDUARDO CAVERO

- ¿Se lanzarán en el primer semestre del año?

Probablemente para la primera mitad del año podamos tener el producto ‘fintech’ para los repartidores y el resto de los productos probablemente sean para el segundo semestre del 2026 y otros para el 2027.

- ¿En qué consistirán y a quiénes se dirigirán los otros productos?

Algunos de ellos combinan soluciones para los ‘partners’ y para los usuarios; tienen que ver más con maneras de generar un pago en una tienda.

- En estos meses en el Perú, ¿ha observado qué nuevas verticales o soluciones se pueden desarrollar?

En Perú, con las verticales que tenemos ahora la oportunidad es enorme. Hay una cultura gastronómica muy fuerte, tenemos cadenas que arrancaron siendo emprendimientos y hoy son empresarios gastronómicos y aún hay más. Apuntamos a 14.500 comercios a fin de año y el mercado potencial de comercios en el Perú es de 140.000. Vamos a seguir profundizando en esta vertical, que si bien es la que más aporta en ventas, es incipiente. Lo mismo con supermercados.

- ¿Cómo avanza la penetración de la compra digital en supermercados?

En Argentina, la compra digital de supermercados de PedidosYa frente a la compra digital de supermercados digitales representa alrededor del 30%. Cuando vemos esa cifra en Perú, no llega al 8%. La diferencia es de casi 22 puntos y la oportunidad está en ir a buscarlos. Perú es muy similar en la vertical de farmacias y en tiendas de conveniencia. Así que sí, hay una tentación muy grande de salir a explorar nuevas verticales, pero nos estamos enfocando.

Creceremos 30% este año, pero tranquilamente en 2 años tenemos que estar más que duplicando ese volumen y quizás en 5 años tener un negocio 10 veces más grande que el que tenemos actualmente en Perú. Yo veo que Perú, en poco tiempo, tiene que estar como Argentina.

- ¿Se podría llegar a las cifras de Argentina en un plazo de 5 años?

Yo creo que sí y puede ser antes. El crecimiento que estamos teniendo hoy en el Perú es el doble que el de Argentina y yo creo que en menos de 5 años tenemos el potencial para estar vendiendo lo mismo que vende un mercado como el argentino. Lo importante es saber cómo hacerlo y no tengo dudas de la receta de PedidosYa para ser líder de mercado.

- En el plan de convertirse en los líderes absolutos en todas las verticales, ¿cómo van hoy en día y cómo observa a la competencia, que hoy se percibe más intensa?

En el segmento de comida somos claros líderes y en el resto de las verticales estamos camino a eso. En muchos distritos ya lo somos. En cuanto a la competencia, buscamos siempre ser los mejores. Lo mejor es tener un contexto competitivo bien agresivo, que te haga estar despierto y ágil.

- ¿Cómo miden el liderazgo?

Somos la aplicación de delivery que más descargas tiene. Ese es un dato que muestra cómo estamos ganando mercado. También se mide la cantidad de repartidores, número de comercios, entre otros. Estamos en condiciones de afirmar que PedidosYa va camino al liderazgo absoluto.

- En entrevistas anteriores mencionaron que buscaban reducir las barreras de entrada para que los usuarios usen las ‘apps’ de delivery y que por eso no cobraban tarifa de servicio, pero ya lo incorporaron, ¿qué cambió?

Para nosotros es muy importante ser vistos como ‘affordable’. Ahora estamos cobrando tarifa de servicio con un monto bastante bajo, pero el usuario no está pagando más, sino que este ‘service fee’ se desglosa del ‘delivery fee’.

- ¿Implica una reducción también para el repartidor?

No, el repartidor sigue recibiendo lo que le corresponde por el envío.

- Ante los problemas del suministro de gas, ¿han visto algún impacto en los repartidores o en la demanda?

En este contexto buscamos acompañar al repartidor. Por medio de incentivos estuvimos buscando amortiguar el impacto que pueda tener esta situación coyuntural. No hemos visto un cambio significativo en el comportamiento de la demanda.