Según Luis Liendo, director de Expodeco, el mayor dinamismo del mercado inmobiliario viene impulsando también la demanda de remodelaciones y acabados para el hogar. En este contexto, renovar el ambiente de una vivienda requiere hoy una inversión que oscila entre S/1.200 y S/2.500 por m2, dependiendo del nivel de acabados. El gasto promedio se sitúa en alrededor de S/1.500 por m2.

“El metro cuadrado incluye el diseño, escoger los acabados y la instalación”, explica.

Según el ejecutivo, las cocinas y los baños concentran la mayor inversión de los hogares. Atribuye esta tendencia tanto a la mayor oferta de productos como al interés de las familias por mejorar el confort de sus viviendas.

“Si hablamos de una tendencia, si hablamos de una casa, [la remodelación] empieza por la cocina. Es lo primero que renuevan. Luego el baño y después pasan a los cuartos”, afirma.

Liendo estima que el sector de acabados registra un crecimiento superior al 20% durante el primer semestre del 2026 respecto al mismo período del 2025. Según señala, este resultado responde al récord de ventas de viviendas y a una mayor disposición de las familias a invertir en remodelaciones.

“Estamos creciendo a dos dígitos. Estamos en récord de compras de unidades inmobiliarias y eso repercute desde el constructor que compra materiales a la industria peruana”, comenta.

Asimismo, considera que este comportamiento también obedece a una evolución en las preferencias de los consumidores, quienes priorizan cada vez más la calidad y el confort. “Hay un espíritu de valorar mejor su entorno de vida”, sostiene.

Liendo indica que el mayor movimiento en remodelaciones se concentra en distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina, Barranco, Surco y San Borja, donde este tipo de intervenciones suele realizarse cada tres o cuatro años. También observa una creciente demanda por soluciones como ventanas y puertas acústicas, domótica y materiales sostenibles.

Respecto al origen de la demanda, Liendo estima que actualmente existe una participación similar entre viviendas nuevas y viviendas de segundo uso.

“En porcentaje podría estar igual: 50% y 50%”, indica. En el caso de los inmuebles nuevos, explica que gran parte de la personalización se realiza durante la etapa de construcción, mientras que en las viviendas usadas las remodelaciones suelen responder a la necesidad de modernizar los espacios.

Expodeco proyecta más de S/900 millones en intención de compra

En este escenario, la decimotercera edición de Expodeco que se realizará 9 al 13 de septiembre en el Centro de Convenciones Corporación E. Wong (La Molina, Lima), reunirá a 250 empresas expositoras, espera recibir entre 33.000 y 34.000 visitantes. Expodeco proyecta que su rueda de negocios concentre proyectos que representan más de S/900 millones en intención de compra, frente a los cerca de S/750 millones registrados en la edición anterior. Además, espera impulsar negocios que superen los S/75 millones durante el año posterior al evento.

“Hay empresas que ya no solo desarrollan edificios multifamiliares, sino también centros comerciales, oficinas corporativas o complejos hoteleros. Eso incrementa sus necesidades de compra y de proveedores”, señala Liendo.

Como parte de su estrategia de internacionalización en esta edición, la feria incorpora diseñadores de México y Colombia en sus salones temáticos y contará con la participación de empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado peruano. Entre ellas figura Yardcom, firma china especializada en revestimientos de alta gama elaborados con materiales reciclados, que se presentará por primera vez en el país a través de Expodeco.