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Resumen

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Según Luis Liendo, director de Expodeco, el mayor dinamismo del mercado inmobiliario viene impulsando también la demanda de remodelaciones y acabados para el hogar. En este contexto, renovar el ambiente de una vivienda requiere hoy una inversión que oscila entre S/1.200 y S/2.500 por m2, dependiendo del nivel de acabados. El gasto promedio se sitúa en alrededor de S/1.500 por m2.

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