Con motivo de su vigésimo aniversario, el semanario económico del diario El Comercio organizó el Día1 Summit, un encuentro que reunió a autoridades y líderes empresariales de diferentes sectores de la economía.

El evento, contó con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), quien durante su alocución se refirió al conjunto de normas electorales aprobadas en los últimos años “como si realmente hubiera partidos sólidos que cumplieron todos los requisitos y no es cierto”, dijo.

Así, afirmó que, inclusive, hay barreras que impiden alianzas electorales y se refirió a que se eleve en 1% la valla para estas.

“Se ha dado un conjunto de reglas como si funcionaran partidos [políticos] y no hay partidos. Inclusive las barreras impiden alianzas, elevar 1%.. Antes no había tantos problemas. [Para] las primarias obligatorias, el límite se puso en 0,5%. Trece candidatos en 2021 han tenido más de 0,5%. Entonces, el creer que primarias con 0,5% resuelve el problema no es tan correcto. Sigue habiendo muchos candidatos”, explicó.

Velarde, se refirió también a los candidatos presidenciales para las elecciones del 2026. “El que va a ser candidato tendría que estar inscrito ya en un partido y no hay partidos. Si queremos realmente candidatos buenos, va a tomar tiempo organizarse”, anotó.

A su turno, Felipe Ortiz de Zevallos, fundador de Apoyo, sostuvo que la estabilidad en el Perú se logrará cuando se establezca un Senado. “Me atrevería a afirmar que la estabilidad en el mediano plazo va a depender de restablecer un Senado conformado por ciudadanos calificados y honorables. Se tiene que trabajar para lograr este objetivo”, dijo.

Asimismo, sobre la cantidad de partidos políticos en el país, señaló que más de seis o siete, implica un desorden político, pues las ideas de gestión son difíciles de repartir.

“Creo que hay que establecer una regla para que la suma de los dos que pasan a primera vuelta tenga un mínimo, que la elección no pueda ser válida si no se alcanzan, por lo menos, 55% para promover algún tipo de alianzas”, añadió.

Crecimiento

Durante su exposición, el presidente del BCR sostuvo que el crecimiento del Perú se ha ralentizado en los últimos años y que en mayo, se espera terminar con una inflación cercana al 0%. Asimismo, proyectó cerrar el 2024 con una inflación de 2,2%.

“Tuvimos un periodo excepcional de crecimiento del 2005 al 2023 de 6,6% a 3,1%. Ahora estamos creciendo a ritmo en los últimos cuatro años ligeramente superior a 1%”, señaló.

Además, afirmó que la tasa de interés de referencia, ubicada hoy en 5,75%, no define el crecimiento del país y la del Perú, frente al resto de América Latina, ha sido la más baja desde la pandemia, afirmó.

“Sería muy fácil creer que se puede crecer bajando la tasa de interés. En este momento, la tasa de Perú es bastante baja, incluso por debajo de Japón, Canadá o Estados Unidos. Dentro de la región, el país que subió menos fue Perú, los demás como México, Colombia, Chile y Brasil llegaron a dos dígitos”, agregó.

Cuerdas separadas

Al ser consultado sobre si en el país la política y la economía van por “cuerdas separadas”, Velarde anotó que no se puede hablar de “cuerdas separadas” cuando ha habido inestabilidad en los últimos años, refiriéndose a los cambios en la presidencia y los ministerios.

“Desde que soy el presidente del Banco Central, han habido como 20 ministros de Economía y es bastante inusual. En los países es normal que entre un ministro y dure un gobierno. Acá cambiamos con una frecuencia inusitada”, dijo.

Asimismo, agregó que lo que ha mantenido a flote al Perú son las inversiones a gran escala y que los cambios en áreas económicas han sido imperfectas, “pero dentro de las reglas de juego”.

Al finalizar su exposición, Velarde se refirió a los comentarios de las últimas semanas sobre una confrontación con el ministro de Economía, José Arista. “No he tenido ni tengo ningún tipo de enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo. Me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro. No creo que se vea bien”, añadió.