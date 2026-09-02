Dólar mostró leve baja al cierre de la sesión en Perú. (Foto: Agencia Andina)
Dólar mostró leve baja al cierre de la sesión en Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El dólar en Perú cerró la jornada con un leve avance de 0.06% frente al cierre previo de S/3,364. El movimiento se produjo en un contexto de ligera depreciación del dólar a nivel internacional, mientras las principales divisas desarrolladas y regionales registraron un comportamiento mixto durante la sesión.

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