El dólar en Perú cerró la jornada con un leve avance de 0.06% frente al cierre previo de S/3,364. El movimiento se produjo en un contexto de ligera depreciación del dólar a nivel internacional, mientras las principales divisas desarrolladas y regionales registraron un comportamiento mixto durante la sesión.

“El petróleo continuó al alza por tercer día consecutivo en la semana, con el Brent en US$ 97 y el WTI en US$ 91, en medio de la escalada de tensiones militares y los riesgos navales en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, el fortalecimiento del yen contribuyó a frenar al dólar, luego de que Hajime Takata, miembro del Banco de Japón, abriera la posibilidad de subidas de tasas más pronunciadas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el mercado local, el monto negociado durante la sesión ascendió a US$ 307.8 millones, con flujos de demanda neta extranjera y oferta corporativa. De las 217 transacciones realizadas, operaciones puntuales por US$ 8 millones y US$ 12 millones llevaron al dólar a registrar niveles superiores durante la jornada.

A su vez, el desempeño de los metales brindó soporte a las monedas de la región, con avances de 1.05% en el cobre y 1.07% en el oro, compensando parcialmente la presión de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

“En el plano económico, luego de conocerse que la inflación anual se mantiene por encima del rango meta por sexto mes consecutivo, el desafío para el BCRP será determinar si este repunte continúa respondiendo a factores transitorios o si será necesario endurecer la postura neutral que ha venido adoptando. Los últimos reportes de política monetaria han atribuido estas presiones a un shock temporal externo que, sin embargo, ya lleva medio año impactando sobre el consumo local”, agregó Huayta.

Empresas en EE. UU. en agosto

Hoy se negociaron $307 millones en el mercado spot interbancario, monto bastante similar a lo visto ayer ($312 millones). La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio 3.3550, cierre 3.3640, promedio 3.3570, mínimo 3.3540 y máximo 3.3640. Hoy no hubo vencimientos de swap cambio venta por parte del BCRP. El tipo de cambio estuvo presionado al alza durante toda la jornada principalmente por demanda offshore.

Las empresas privadas de EE. UU. crearon 38 mil empleos en agosto, su menor avance desde enero y por debajo de los 47 ml esperados, confirmando una desaceleración del mercado laboral. La contratación se concentró en educación, salud, construcción y ocio, mientras la manufactura y los servicios profesionales recortaron puestos. Los aumentos salariales se mantuvieron estables.

Irán intensificó sus represalias contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente tras una nueva ronda de ataques de EE. UU., con ataques contra bases en Jordania, EAU, Kuwait, Baréin y Kurdistán. La escalada también alcanzó al transporte marítimo, con incidentes contra petroleros en el Golfo. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo, pero el recrudecimiento de los enfrentamientos reduce las perspectivas de un acuerdo cercano,de acuerdo a Jimena Torres - gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.