JetSMART conectará Lima con Punta Cana desde noviembre con vuelos vía Medellín. (Foto: Redes sociales)
JetSMART conectará Lima con Punta Cana desde noviembre con vuelos vía Medellín. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

JetSMART Perú anunció una nueva conexión entre Lima y Punta Cana, República Dominicana, que comenzará a operar desde noviembre de 2026 con escala en Medellín, Colombia. Los pasajes para esta ruta ya se encuentran a la venta, informó la aerolínea.

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