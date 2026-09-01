JetSMART Perú anunció una nueva conexión entre Lima y Punta Cana, República Dominicana, que comenzará a operar desde noviembre de 2026 con escala en Medellín, Colombia. Los pasajes para esta ruta ya se encuentran a la venta, informó la aerolínea.

La conexión tendrá tiempos de escala de hasta dos horas y permitirá viajar desde Perú hacia uno de los principales destinos del Caribe mediante el modelo de tarifas de bajo costo de la compañía.

La frecuencia de los vuelos de ida aumentará de manera progresiva. En noviembre se ofrecerán dos salidas semanales, mientras que en diciembre y enero serán tres por semana. En febrero, la frecuencia volverá a ser de dos vuelos semanales.

En el caso de los vuelos de regreso, estos operarán todos los días de la semana desde el inicio de la ruta.

El incremento de esta oferta será posible, en parte, por el aumento de frecuencias en la ruta Lima-Medellín, que pasará de siete a diez vuelos semanales durante enero y febrero de 2027.

Más conexiones hacia Río de Janeiro

JetSMART también anunció cambios en sus frecuencias para mejorar los tiempos de conexión hacia Río de Janeiro, Brasil, destino al que actualmente se puede llegar mediante conexiones en Santiago de Chile o Buenos Aires, Argentina.

A partir del 14 de diciembre de 2026, la aerolínea operará 12 vuelos semanales en la ruta Lima-Buenos Aires, frente a los siete actuales.

Asimismo, la ruta Lima-Santiago incrementará su oferta de siete a 21 vuelos semanales durante enero y febrero de 2027.

Según la compañía, actualmente existen conexiones hacia Río de Janeiro de 2 horas y 43 minutos vía Santiago o de 3 horas y 41 minutos vía Buenos Aires, dependiendo del día del viaje.

“Con estas rutas, JetSMART sigue ampliando la conectividad internacional del Perú. Cada frecuencia que sumamos acerca al país al Caribe y a Sudamérica”, señaló Francesca Luna, Country Manager de JetSMART Perú.

Siete millones de pasajeros transportados en Perú

JetSMART inició sus operaciones en Perú en junio de 2022 y, según información proporcionada por la compañía, desde entonces ha transportado a más de siete millones de pasajeros.

Actualmente, la aerolínea opera 13 rutas desde Perú, de las cuales siete son nacionales y seis internacionales.

A nivel regional, JetSMART opera más de 90 rutas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana.

La compañía cuenta con una flota de 56 aviones Airbus A320 y A321 y tiene como objetivo operar más de 100 aeronaves para 2030.

JetSMART también señaló que ha recibido reconocimientos de Skytrax como Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Sudamérica en 2021, 2023 y 2025. Además, mantiene una alianza con American Airlines que permite a sus pasajeros acumular millas en el programa AAdvantage.