JetSmart incorpora su avión número 50 y proyecta un crecimiento de 35% al cierre del año: los planes de la aerolínea

Escucha la noticia
JetSmart incorpora su avión número 50 y proyecta un crecimiento de 35% al cierre del año: los planes de la aerolíneaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
JetSmart proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento de 35% y alcanzar dos hitos importantes en su expansión regional: la incorporación de su avión número 50 y el abordaje del pasajero número 50 millones.
“Será uno de los años con mayor expansión que hemos tenido”, señala Estuardo Ortiz, CEO de la aerolínea, que a nivel regional opera 87 rutas, de las cuales 60 son domésticas y 27 internacionales en nueve países.
Newsletter exclusivo para suscriptores
En el mercado peruano, la línea aérea ha transportado más de 6 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones. Solo este 2025, un millón de personas volaron por primera vez con la compañía en nuestro país.
Aunque este año, precisa Ortiz, se priorizó el incremento de la flota en Argentina y Colombia, “debido a las características de ambos mercados”. Precisamente este mes, JetSmart sumará su avión número 50, de los cuales seis operan exclusivamente en Perú.
Respecto a nuevas rutas, el ejecutivo descartó por ahora la apertura de destinos adicionales, aunque no rechaza la idea a futuro. También precisó que la aerolínea no cancelará itinerarios tras la aplicación de la Tarifa Unificada de Interconexión Aérea de transferencia.
TE PUEDE INTERESAR
- CADE Ejecutivos 2025: foro empresarial abordará el tema “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos, ¿para cuándo?”
- Congreso: Costo de proyectos en fase de aprobación harían que déficit fiscal aumente a 4,3% del PBI en 2026 y se incumpla la meta un año más
- La confianza mueve el mercado: Uno de cada 5 limeños compra una vivienda por recomendación de conocidos
Contenido sugerido
Contenido GEC