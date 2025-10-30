JetSmart incorpora su avión número 50 y proyecta un crecimiento de 35% al cierre del año: los planes de la aerolínea

JetSmart proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento de 35% y alcanzar dos hitos importantes en su expansión regional: la incorporación de su avión número 50 y el abordaje del pasajero número 50 millones.

“Será uno de los años con mayor expansión que hemos tenido”, señala Estuardo Ortiz, CEO de la aerolínea, que a nivel regional opera 87 rutas, de las cuales 60 son domésticas y 27 internacionales en nueve países.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En el mercado peruano, la línea aérea ha transportado más de 6 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones. Solo este 2025, un millón de personas volaron por primera vez con la compañía en nuestro país.

Aunque este año, precisa Ortiz, se priorizó el incremento de la flota en Argentina y Colombia, “debido a las características de ambos mercados”. Precisamente este mes, JetSmart sumará su avión número 50, de los cuales seis operan exclusivamente en Perú.

Respecto a nuevas rutas, el ejecutivo descartó por ahora la apertura de destinos adicionales, aunque no rechaza la idea a futuro. También precisó que la aerolínea no cancelará itinerarios tras la aplicación de la Tarifa Unificada de Interconexión Aérea de transferencia.