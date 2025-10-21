Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
JetSmart advierte aumento en el costo de volar desde Perú: ¿cancelará rutas como Latam y Sky?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Para el CEO de JetSmart , Estuardo Ortiz, volar desde Perú es cada vez más caro, y no precisamente por los precios de las aerolíneas, sino por las tasas e impuestos que cobra el país, como la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que comenzará a aplicarse desde el 27 de octubre.