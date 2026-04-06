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Según datos de mercado recogidos por EFE, el brent sube ese 0,70 %, hasta los 109,73 dólares por barril (Foto: EFE)
Según datos de mercado recogidos por EFE, el brent sube ese 0,70 %, hasta los 109,73 dólares por barril (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El barril de petróleo brent para entrega en junio sube este lunes un leve 0,70%, y se mantiene por debajo de los 110 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado de nuevo a Irán con desatar “el infierno” si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes.

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