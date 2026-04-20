-¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Entre 5:30 y 6:00 a.m. Voy a ver a mis hijos, los beso y les preparo el desayuno antes de empezar el día.

-De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro duro, pero necesario. Te hace entender que, incluso cuando no puedes controlar lo que te pasa, siempre puedes decidir cómo lo enfrentas.

-¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Fotos de mi familia. Me recuerdan qué es lo realmente importante y para quien vale la pena todos los esfuerzos.

-¿Cine o teatro?

Me encanta y disfruto mucho del teatro, pero el cine te ofrece una experiencia inmersiva muy difícil de superar.

-¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, Calendario, Zoom y ChatGPT.

-¿Netflix, Amazon, HBO, Apple o Disney?

HBO. Siempre han apostado por la calidad en lugar de cantidad.

-¿El auto de sus sueños?

Me gustan mucho los autos, pero ya no sueño con uno en particular. Con los años, he pasado por casi todas las marcas y modelos, pero con el tiempo uno empieza a priorizar cuestiones que antes no necesariamente buscabas, como espacio, Comfort y seguridad, en lugar de velocidad o performance.

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-¿Destino favorito en vacaciones?

Esto tengo que reconocer que es mérito de mi esposa. Si es que hubiera encontrado uno que disfrute, yo antes podría haber repetido ese destino por siempre. Pero, gracias a ella, aprendí a disfrutar intentar conocer siempre lugares distintos. Buscamos lugares donde se pueda desconectar, pero también aprender. Intento bajar el ritmo y regresar viendo las cosas un poco distinto.

-¿Qué deporte practica?

Brazilian Jiu-Jitsu. Es un deporte que te enseña humildad todos los días, porque siempre hay alguien que te supera y te obliga a aprender. Te recuerda que no importa lo que hayas logrado afuera, en el mat, y en la vida, siempre estás empezando.

-¿Cocktail o trago favorito?

Un negroni para los días largos que necesitan una pausa y, en el verano, siempre un chilcano.

-¿Cuál es su restaurante favorito?

Cualquier lugar donde el ceviche sea realmente bueno.

-¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Un lugar tranquilo, sin ruido y con espacio para pensar. Estamos muy acostumbrados a correr todo el tiempo, y creo que hay que reivindicar la pausa. A cierto nivel, uno aporta mucho más valor desde la claridad que desde la velocidad, y esos momentos para bajar el ritmo son clave para volver mejor.

-Descríbase en tres palabras

Curioso, perseverante y optimista.

-¿Tiene algún talento oculto?

Disfruto mucho cocinar para mi familia.

-Una frase que lo defina

El desafío no está en las ideas, sino en la ejecución y en el compromiso de sostenerlas.

-¿Qué empresa es una inspiración para usted?

Cualquier empresa que nace desde un propósito real, resuelve un problema importante y logra ser sostenible en el tiempo. Cuando impacto y negocio van de la mano, es cuando se construyen cosas que realmente valen la pena.

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-¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con el equipo detrás de Coursera o de los primeros MOOCs. Supieron ver una brecha enorme en el acceso a la educación y convertirla en una solución a escala. Me interesaría entender cómo pensaron ese salto: de ver el problema a impactar a millones.

-¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi papá. Los días pueden sentirse largos, pero los años pasan volando. Ten claro tu objetivo y trabaja por conseguirlo, pero no dejes de disfrutar lo cotidiano del día a día.

-¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Priorizar el CV como primer filtro de contratación. Muchas empresas siguen haciéndolo, cuando en realidad la actitud, los valores y la forma de pensar terminan siendo mucho más determinantes.

-¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Si el dinero no fuera un factor, ¿a qué te dedicarías realmente?

-¿Cuál es su mayor orgullo?

Por LEJOS, mis hijos. Tener hijos felices que se sepan amados, protegidos, seguros de si mismos y con la capacidad de cumplir todos sus sueños es mi responsabilidad y trabajo más importante.

-¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Las brechas enormes en las oportunidades de las personas y la desconexión entre lo que se estudia y las oportunidades reales de trabajo.

-¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia y la capacidad de emprender. Somos un pais emprendedor, trabajador y ambicioso, lo que nos falta es estructura y orden. Hemos aprendido a salir adelante incluso en contextos difíciles.

-¿Y su principal defecto?

A veces nos enfocamos demasiado en lo que nos falta y en los problemas, y no lo suficiente en las oportunidades ni en todo el potencial que ya tenemos. Es natural, quejarse es mucho más fácil. Pero para nosotros nunca nada ha sido fácil, y hay mucho de qué sentirnos orgullosos. Empecemos a valorar lo nuestro siempre, no solo cuando hay un partido de fútbol o se habla de nuestra comida. Y cuando realmente reconozcamos nuestro potencial, vamos a ser imparables.