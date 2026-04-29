El gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Paul Castillo, advirtió que la economía peruana atraviesa un problema estructural debido a que no se ha impulsado el crecimiento potencial durante los últimos 10 años, a pesar de que el contexto internacional favorece al país.

Durante su participación en un evento organizado por el Consejo Fiscal, Castillo subrayó que el reto principal del Perú es dinamizar su economía. Según las proyecciones del BCR, en la última década, la productividad del país no ha crecido. Por el contrario, se puede percibir una ligera baja.

“El reto más grande está en acelerar el crecimiento, ahí es donde creo que hemos perdido un poquito el rumbo, hemos perdido la brújula en estos 10 años, y eso cobra más importancia porque estamos en la región, en particular Perú, enfrentando un escenario totalmente favorable”, argumentó.

Castillo también alertó sobre la reducción de los márgenes de maniobra macroeconómicos en América Latina, conocidos como “colchones”. Según explicó, el déficit fiscal promedio de la región se ha triplicado. Entre el 2000 y 2014, se registró una cifra del 1% del PBI. Actualmente, la cifra alcanza o supera el 3%. En tanto, la deuda pública ha escalado de menos del 50% a casi el 70% del PBI.

¿Qué dijo Paul Castillo sobre la falta de voluntad política en el país? (Foto: APEF)

Este desorden en las cuentas públicas, explicó Castillo, representa un obstáculo para la política monetaria del BCR. “Si la política fiscal se desordena, la tarea del banco central es mucho más difícil”, enfatizó.

Para el alto funcionario, el estancamiento económico genera malestar social y mayor presión política a los gobiernos y sus instituciones como el mismo BCR.

“Si las economías no crecen, la presión que va a haber sobre los gobiernos y sobre la política fiscal, va a ser reciente. Y cuando no hay espacio fiscal, el siguiente lugar donde va a mirar y empezó a mirar son los bancos centrales”, remarcó.

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El gerente aseguró que la región ha sido resiliente ante las adversidades registradas en los últimos años. No obstante, precisó que lo importante es redirigir al país por el camino del crecimiento, fortaleciendo la institucionalidad fiscal y monetaria y mejorar el gasto público.