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El gerente del BCR Paul Castillo aseguró que “si las economías no crecen, la presión que va a haber sobre los gobiernos y sobre la política fiscal, va a ser reciente". Foto: composición GEC
El gerente del BCR Paul Castillo aseguró que “si las economías no crecen, la presión que va a haber sobre los gobiernos y sobre la política fiscal, va a ser reciente". Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El gerente general del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Paul Castillo, advirtió que la economía peruana atraviesa un problema estructural debido a que no se ha impulsado el crecimiento potencial durante los últimos 10 años, a pesar de que el contexto internacional favorece al país.

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