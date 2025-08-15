Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, elaborada por el INEI, cinco fueron las ciudades que presentaron la mayor tasa de actividad laboral durante el segundo trimestre del año.

Estas ciudades fueron Puerto Maldonado (75,7%), seguido de Ayacucho (75,2%),Abancay (74,2%)Tarapoto (73,0%) y Moyobamba (72,5%). Por el contrario, en menor proporción figuraron las ciudades de Huaraz (58,0%), Arequipa (59,4%) y Huánuco (59,7%).

En la misma línea, las ciudades que presentaron mayor aumento de la población ocupada destacaron: Pucallpa (10,9%), seguido de Huancavelica (7,4%), Puerto Maldonado (6,9%) y Ayacucho(6,3%). Sin embargo, también se observó variaciones desfavorables enTumbes, Huaraz, Huánuco, Puno y Cerro de Pasco.

El INEI también hizo un análisis sobre las ciudades que presentan la mayor tasa de empleo informal. Para el periodo Julio 2024-Junio 2025, las ciudades con mayores tasas de empleo informal fueron: Juliaca (82,5%), Pucallpa (73,3%), Ayacucho (71,9%), Tumbes (69,8%) y Moyobamba (69,3%).

Mientras que las menores tasas de informalidad se registraron en las ciudades de Moquegua (54,4%), Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao (56,1%), e Ica (56,7%).

Cabe precisar que la población ocupada del país llegó a 17 millones 466 mil 100 personas. Respecto a similar trimestre del año 2024, se incrementó en 0,8%.