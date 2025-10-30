¿Qué proyectos tiene la banca en el país?

En el evento “Perú Banking & Finance Summit 2025: El futuro de la banca a nivel global y local”, organizado por El Dorado Investments, Carlos Tori, CEO de Interbank, indicó que hace unos días dicha empresa lanzó la posibilidad de realizar los pagos de Plin a través del Whatsapp.

A su vez, Javier Ichazo, CEO de Mibanco, sostuvo que esta entidad bancaria va a empezar a trabajar fuertemente con BCP Bolivia para el desarrollo de las microfinanzas en dicho país.

Apuntó que las operaciones que tienen en las ciudades de Medellín y Santander, en Colombia, las han complementado con su presencia en Bogotá y los alrededores de la capital colombiana.

La cartera de Mibanco es de S/13.000 millones, añadió, y se espera terminar el año con cerca de S/13.500 millones.

Asimismo, en el panel “El futuro de la banca de desarrollo, innovación y diversificación de fuentes de financiamiento”, José Sarmiento, CEO de Cofide, anunció que este año han desarrollado distintos productos, como el programa de inversión en fondos mutuos o en ETF, convirtiéndose en un ‘market maker‘ de instrumentos financieros.

Además, Sarmiento señaló que vienen trabajando en lanzar una estructura de fideicomiso de project management office (PMO) para que haya una gestión más eficaz en la inversión pública de los gobiernos regionales.

“Que el gestor de proyectos administre los recursos públicos en torno a una gobernanza y asegure que el proyecto se concrete”, apuntó.

Camisea y Tía María

Volver a replicar el proyecto de Camisea en la actualidad sería complejo ante una posible falta de alianzas entre el sector público y el privado, consideró Martín Grisolle, CEO de Hunt Oil, en el evento.

Justamente, en el panel “Las Perspectivas de los CFOs de empresas líderes” el ejecutivo apuntó que el país se está “durmiendo” en el éxito de Camisea, por lo que no se ha promocionado la exportación de gas natural. Agregó que no se debe dejar sin explotar este recurso que tiene el país.

“Si quisiéramos replicar Camisea en este momento, probablemente sería medio complicado. No sé si las condiciones de la alianza entre el Estado y la empresa privada se estarían dando para lanzar un proyecto con Camisea o tomaría mucho más tiempo”, apuntó.

Por otro lado, en el mismo panel, Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Peru Copper Corporation, sostuvo que el proyecto Tía María ya es visto por la industria minera como una obra en construcción, sin que se cuestione su viabilidad.

“En las reuniones con los fondos de inversión ya no se habla de si va o no Tía María, sino de cuándo acaba la construcción y tiene la primera producción”, expresó.