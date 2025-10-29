Cinco de cada nueve alcaldes a nivel nacional no han gastado ni la mitad de su presupuesto: las razones detrás de este panorama

El panorama de ejecución es bajo tanto a nivel provincial como distrital. En ambos casos, la mitad de las gestiones ediles no han superado la valla del 50% de gasto en obras.

A nivel distrital, una de las gestiones con más baja ejecución es San Marcos, en Áncash. En lo que va de octubre de 2025, su alcalde, Manuel Ugarte, solo ejecutó el 44,8% de su presupuesto que supera los S/900 millones. En lo que va del año, este distrito ha visto crecer su presupuesto en casi S/400 millones, debido al canon minero. San Marcos es considerado el distrito más rico del país.

Para Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, el canon es un recurso volátil, por lo que no es sencillo ejecutarlo aunque se cuente con funcionarios capacitados.

“San Marcos básicamente tiene mucho presupuesto y no es posible que lo ejecute. Esto, por más que tuviera gente capacitada. Las capacidades se construyen de a pocos para manejar determinado volumen de recursos. Pero dado que el canon es tan volátil, si me duplican el presupuesto, tampoco es tan sencillo poder ejecutarlo”, apuntó.

A nivel provincial, tenemos el caso del alcalde de Pataz, Aldo Carlos, quien hizo una caminata hasta Lima reclamando más obras para su localidad. El detalle es que su ejecución no llega ni al 40%. Este Diario intentó comunicarse con los alcaldes Carlos y Ugarte, pero no obtuvimos respuesta a través de sus canales oficiales.

Caso distinto ocurre en Lima Metropolitana, donde la municipalidad registra una ejecución superior al 70%, siendo esta la herencia administrativa que le deja Rafael López Aliaga -quien renunció para ser candidato presidencial- al ahora alcalde Renzo Reggiardo.

Además… El dato Más de 60 municipalidades de 1.891 han reducido su presupuesto inicial. La principal reducción ocurrió en la Municipalidad de Yarabamba, en Arequipa, con más de S/ 30 millones.

El por qué

Segú Casas, existen problemas de capacidad en los gobiernos locales, así como una alta rotación de funcionarios. “Estamos acostumbrados y vemos todos los problemas a nivel nacional de rotación de presidentes y ministros, pero eso ya había desde antes a nivel local”, indicó.

Por otro lado, explicó que las transferencias de inversión pública provienen del gobierno nacional. Por ello, los cambios ministeriales también afectan a la inversión pública y las solicitudes de transferencia.

Por su parte, Luis Miguel Castilla, presidente ejecutivo de Videnza Instituto, señaló que se debe considerar la diferencia con los municipios que reciben ingresos por concepto de canon. A nivel de distritos urbanos, Castilla explicó que hay jurisdicciones que reciben mayores recursos del Foncomun, pero que no tienen capacidad de gasto o esta ejecución no es eficiente.

“ Hubiera sido mejor que la medida [del fortalecimiento del Foncomun] tenga un tipo de condicionamiento para determinados usos , porque observamos que muchos municipios disfrazan el gasto como inversión, pero lo usan en gasto corriente”, expresó.

Otro problema es el uso de los recursos de inversión para ‘clientelaje’ o contratación por decisiones políticas, agregó.

¿Sirve aumentar solo la ejecución de inversión y/o la ejecución presupuestal en gobiernos locales? En el caso de Lima Metropolitana, Casas señaló que se debe medir la calidad del gasto. “Al ‘caballazo’ se pueden avanzar un montón de cosas. ¿Se gasta bien? No. El camino tomado [en la municipalidad] fue gastar impulsivamente y probablemente hayan temas de ineficiencia“, comentó.

A su vez, la gestión metropolitana también tiene un alto presupuesto por el endeudamiento generado en su última administración y por las obras en curso, añadió Castilla. Sin embargo, en línea con Casas, el exministro de Economía sostuvo que se debe de observar si estas obras culminan a tiempo , situación que también existe en jurisdicciones de todo el país.

“Hay mucha heterogeneidad y vamos a comenzar a ver un mayor esfuerzo en los últimos tres meses del año. Es un efecto estacional donde gastan más, porque sino, el dinero retorna al Tesoro Público”, explicó.

¿Solución?

¿Cómo se puede elevar la ejecución de inversión? Según Castilla, se pueden utilizar instrumentos como servicios por impuestos o la gestión privada de proyectos para los municipios que tienen una mayor cantidad de recursos. Además, consideró que se puede ampliar el programa de incentivos municipales con transferencias condicionadas.

Otro punto señalado por Castilla es alentar la participación de empresas privadas en la elaboración de expedientes técnicos.

“Medir el avance contable del presupuesto, puede ser muy engañoso, porque no se traduce en avance físico en obras o en proyectos que acaban de manera eficiente. Peor aún, no cierran las brechas sociales”, acotó.

Por su parte, Casas sostuvo que se pueden reducir recursos ordinarios y también simplificar los procesos regulatorios a nivel nacional.