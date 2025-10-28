El Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N° 038-2025-EF, publicado en el diario El Peruano, designó al economista Gerardo López Gonzales como nuevo viceministro de Economía.

López Gonzales asume el cargo tras la renuncia de Erick Wilfredo Lahura Serrano, presentada la semana pasada.

Hoja de Vida

El nuevo viceministro es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Hacienda Pública y Administración por el Instituto de Estudios Fiscales de España.

Además, cuenta con estudios de postgrado en gerencia tributaria, derecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas.

Asimismo, fue jefe de la Sunat entre marzo y octubre del 2024, tras 19 años de servicio público en la entidad donde se desempeñó como funcionario de carrera ocupando distintas posiciones directivas como: jefe de la División de Control y Clausura, gerente de Control del Cumplimiento, gerente Normativo de Procesos e intendente Nacional de Gestión de Procesos.

También, representó a la Sunat en distintos eventos internacionales, en los que se han abordado diferentes temas como el de auditoría tributaria e imposición sobre el valor agregado, tributación digital y gestión de riesgos de cumplimiento.