El último viernes, el viceministro de Economía Erick Lahura Serrano renunció a su cargo, siendo aceptado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La renuncia fue publicada este sábado en El Peruano. El cargo, según otra resolución ministerial, fue encargado al viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, en adición a sus funciones actuales.
MIRA | Congreso aprobó medidas extraordinarias contra la extorsión en el transporte público, ¿de qué se trata?
Cabe recordar que en mayo, Lahura, entonces viceministro de Hacienda, asumió funciones del Viceministerio de Economía tras la renuncia de Denisse Miralles al cargo. Esta última actualmente es titular del MEF.
Posteriormente, Lahura fue designado viceministro de Economía el 3 de julio.
