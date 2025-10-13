Los principales gremios empresariales y laborales del país emitieron un pronunciamiento ante la convocatoria a una marcha de protesta para este miércoles 15 de octubre, promovida por diversos colectivos ciudadanos.

En el comunicado, las organizaciones expresaron su respaldo al derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, “pilares fundamentales de la democracia”.

Asimismo, exhortaron a los organizadores “a tomar todas las medidas necesarias para que la movilización se desarrolle sin violencia, en un clima de respeto y tranquilidad”.

Los gremios también invocaron a las autoridades competentes —Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial— a actuar “con firmeza y dentro del marco de la ley” para prevenir actos que pongan en riesgo la integridad de las personas, afecten la propiedad pública o privada, o generen bloqueos que alteren la vida nacional.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía “sin distinción de ideologías ni simpatías políticas, a trabajar unidos por la recuperación de la paz, la estabilidad y el respeto institucional”, recordando que la rotación de ocho presidentes en los últimos diez años es una señal preocupante para la generación de empleo e inversiones.

El documento fue suscrito por ADEX, CCL, SNI, CANATUR, COMEXPERÚ, AAP, la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, SNCI, la Asociación PYME Perú, AFIN, entre otros.