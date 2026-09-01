Antidumping en Perú: industria alerta por demoras que afectan producción y empleo. Foto: Andina
Antidumping en Perú: industria alerta por demoras que afectan producción y empleo. Foto: Andina
Por Redacción EC

La industria nacional expresa su preocupación por las demoras en los procedimientos antidumping, debido a que algunos casos pueden extenderse por más de 18 meses mientras las empresas peruanas enfrentan la competencia de productos importados bajo investigación.

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