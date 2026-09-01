La industria nacional expresa su preocupación por las demoras en los procedimientos antidumping, debido a que algunos casos pueden extenderse por más de 18 meses mientras las empresas peruanas enfrentan la competencia de productos importados bajo investigación.

El sector considera que la reciente imposición de derechos antidumping a los tubos de acero laminados en caliente procedentes de China debe convertirse en un precedente para agilizar los mecanismos de defensa comercial y evitar que las decisiones lleguen cuando el daño a las empresas ya sea difícil de revertir.

La investigación sobre los tubos de acero comenzó en enero de 2025 y concluyó en julio de 2026 con la aplicación de derechos antidumping por un periodo de cinco años.

La industria nacional expresa su preocupación por las demoras en los procedimientos antidumping. Foto: Indecopi

Durante ese lapso, las importaciones procedentes de China aumentaron 94,7%, mientras que los precios de venta de la producción nacional llegaron a caer hasta 16,5%.

Para la industria, estas cifras evidencian las consecuencias que puede generar una respuesta tardía, especialmente sobre la participación de mercado, la rentabilidad y otros indicadores de las empresas peruanas.

Nueve casos antidumping continúan pendientes

Tras la resolución relacionada con los tubos de acero, existen nueve casos de defensa comercial que continúan esperando una decisión o avanzan por distintas etapas administrativas.

Entre los expedientes públicamente identificables figuran investigaciones relacionadas con inodoros de cerámica tipo one piece, neumáticos para automóviles, cierres de cremallera, tejidos de ligamento tafetán y biodiésel.

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También existen procedimientos vinculados con investigaciones, revisiones de medidas vigentes y posibles prácticas de elusión.

La preocupación del sector es que, mientras los expedientes avanzan, las importaciones investigadas continúan participando en el mercado peruano.

¿Cómo afectan las demoras a las empresas?

Según la industria, una investigación prolongada puede tener efectos que van más allá de las cifras comerciales.

La competencia de productos investigados puede traducirse en menores ventas, capacidad instalada sin utilizar, suspensión de inversiones, reducción de turnos y pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos.

La Comisión identificó indicios de que los importadores que habrían evadido impuestos de los derechos antidumping. Foto: gob.pe

El impacto también puede extenderse a proveedores, transportistas, distribuidores y otros servicios relacionados con las actividades productivas, además de afectar la recaudación tributaria.

Por ello, el sector considera que no basta con obtener finalmente una resolución favorable: la decisión debe llegar a tiempo para preservar las capacidades productivas y evitar que las empresas deban reducir operaciones antes de que se adopten las medidas correspondientes.

“No se quiere protección, sino igualdad de condiciones”

Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, sostuvo que el pedido de la industria no busca restringir el comercio internacional.

“La industria peruana cree firmemente en el libre comercio, el libre mercado y la libre competencia. No se quiere protección, sino igualdad de condiciones y que las reglas se apliquen para todos los actores del mercado”, señaló Hooker.

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Las medidas antidumping son mecanismos reconocidos internacionalmente para corregir distorsiones cuando se demuestra que determinados productos ingresan al mercado a precios inferiores a su valor normal y provocan daño a la producción local.

Su objetivo, explica el sector, no es impedir las importaciones, sino restablecer condiciones de competencia libre y leal.

Industria pide mayor rapidez sin perder rigor técnico

La Sociedad Nacional de Industrias considera que el desafío está en conseguir que los mecanismos existentes funcionen con mayor rapidez, sin dejar de lado el análisis técnico necesario para determinar si corresponde aplicar una medida antidumping.

“Una medida que llega cuando una empresa ya redujo su producción o cerró una línea pierde gran parte de su efectividad. Las investigaciones deben mantener el rigor técnico, pero también responder con la rapidez que exige la realidad del mercado”, agregó Hooker.

Foto 2 | Resolución de controversias: El acuerdo preservará un mecanismo de solución de controversias comerciales que Canadá luchó arduamente por mantener para proteger su industria maderera y otros sectores de los aranceles antidumping de Estados Unidos. Al parecer, no se han realizado cambios sustanciales en el mecanismo de solución de controversias comerciales del Capítulo 19 ni en la solución de diferencias entre estados. Sin embargo, el acuerdo limita la solución de disputas entre inversionistas y estados a los casos de tratamiento preferencial y ciertos sectores dominados por firmas estatales, como energía, telecomunicaciones e infraestructura. Mantener el Capítulo 19 no afectará el cumplimiento por parte de Washington de las leyes antidumping y antisubvención, dijo un funcionario estadounidense. (Foto: AP)

El Perú cuenta con normas compatibles con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con los tratados de libre comercio suscritos por el país. Por ello, el sector plantea que la prioridad no necesariamente pasa por crear nuevas herramientas, sino por lograr que las actuales respondan dentro de plazos que permitan proteger la inversión, el empleo formal y la capacidad productiva.

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