La informalidad es un problema que abarca a gran parte de los empleos. Como indicó María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú, alrededor del 73% de la población económicamente activa en el país se desarrolla en la informalidad.

En su presentación en el foro ‘¿Cómo contribuimos desde el sector privado a reducir la informalidad con miras a fortalecer la democracia y construir institucionalidad?‘, evento organizado por Capitalismo Consciente Perú y Esan, Villegas también señaló que las microempresas y pequeñas empresas (mypes) emplean alrededor de 10,5 millones de personas, pero que solo 2 millones se encuentran en planilla, mientras que el resto labora en la informalidad.

En ese sentido, recordó que la informalidad genera una asignación deficiente de recursos y no permite a las personas el acceso al derecho de propiedad, a una seguridad jurídica, a protección policial y judicial, así como el acceso al crédito formal.

Además, apuntó que la sobre regulación es una de las barreras desde el Estado para la formalización.

A su vez, Jorge Medina, presidente de Capitalismo Consciente Perú, apuntó que la informalidad no es solo las empresas que no cuentan con RUC o los trabajadores sin derechos laborales, sino que la informalidad se encuentra como un ADN en las políticas y en las instituciones, siendo “la norma, no la excepción”.

Por otro lado, Alfredo Torres, presidente de Ipsos, indicó que, en el estudio ‘Radiografía de la informalidad en el Perú’, hay un 85% de microempresarios que desconfían de las municipalidades distritales, dado que estas entidades subnacionales apoyan poco o nada a los negocios.

No obstante, Villegas sostuvo que hay un 88% de dueños de microempresas informales que les gustaría formalizarse. Añadió que entre el 2018 y el 2022, el 8% de trabajadores informales pasó a la formalidad.

En la esquina del propio Congreso, operan muchos negocios informales. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo

A su vez, Torres mencionó que u no de cada 10 micronegocios se encuentra preparado para formalizarse.

Contribuciones

En ese sentido, durante el foro, Villegas indicó que, tras un trabajo realizado por Capitalismo Consciente en 33 mesas redondas, se recogieron 10 ideas para que el sector privado contribuya a la reducción de la informalidad.

Estos son el impulso a la construcción de mejores instituciones, observar el manejo en la interna de las empresas, el desarrollo de programas de responsabilidad social enfocados en las mypes de cada provincia, así como el trabajo con los proveedores y la formación de proveedores locales.

A falta de una zona industrial, talleres están dentro de casas. (Foto: GEC) / SYSTEM

Asimismo, se contribuye con mejores condiciones adecuadas en el acceso al crédito para las mypes, la facilitación en el acceso a servicios financieros a través de campañas de alfabetización financiera e incentivos para la formalización empresarial.

Además, sostuvo que se debe tener una participación activa en los gremios y generar oportunidades para el segmento juvenil de la sociedad.

Para atender también al sector público, Villegas consideró que el sector privado tiene la posibilidad de impulsar reformas en el ámbito laboral y tributario, así como medir desde los gremios los costos económicos de estas reformas.

Por otro lado, Eduardo Ballón, investigador principal de Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, sostuvo en el panel ‘¿Cuál es el rol de los empresarios para reducir la informalidad?‘ que para tratar la informalidad se debe escuchar y mirar al segmento informal antes de calificarlo, dado que esta comprensión no podría haber un fortalecimiento institucional.

A su vez, Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló que muchos informales se encuentran en parte formalizados al participar de una red de pagos digitales o utilizar servicios del Estado como en salud.