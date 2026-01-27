La inversión en infraestructura durante el 2025 superó las expectativas, tomando en cuenta las inversiones reconocidas en obras de infraestructura de transporte concesionada y las obras ejecutadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), así lo informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

De acuerdo con el informe, la inversión en infraestructura mantiene su potencial de desarrollo, tomando en cuenta el saldo de inversión a ejecutar en 34 proyectos de transporte concesionados en años previos bajo la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Al cierre del 2025 resta por ejecutar alrededor de US$8 mil millones en los próximos años, monto equivalente al 36% de la inversión comprometida (US$22 mil millones). A ello se adicionaría la ejecución de obras preliminares en proyectos adjudicados por Proinversión entre los años 2023 y 2025, monto adjudicado conjunto cercano a los US$ 15 mil millones, destacando los proyectos Anillo Vial Periférico, Longitudinal de la Sierra-Tramo 4, Puerto San Juan de Marcona, entre otros.

Hasta julio del 2026 Proinversión tiene como meta adjudicar alrededor de US$5.300 millones en nuevas obras de infraestructura. Por el lado de desarrollo de proyectos mediante Obras por Impuestos, Scotiabank prevé que continuaría la adjudicación de proyectos en los próximos meses, resaltando el monto adjudicado de S/5.182 millones (US$1.450 millones) en el 2025, nivel récord desde que inició este mecanismo.

Para el 2026 la meta de adjudicación es S/3.000 millones, tomando en cuenta que la elección de nuevas autoridades regionales y locales en octubre postergaría la decisión de adjudicar nuevos proyectos.

A mediano plazo, el potencial de ejecución es positivo, dado que se viene avanzando en la realización de adendas priorizadas, US$15.800 millones, en proyectos de ferrovías, puertos, aeropuertos, carreteras y proyectos de infraestructura de salud.

De este monto, Proinversión impulsaría la suscripción de al menos 8 adendas por cerca de US$8.429 millones en el 2026. Por el lado de proyectos privados, se espera el inicio de obras de la segunda etapa del Puerto de Chancay para el 2027, etapa en la que se invertiría alrededor de US$2.500 millones.

Infraestructura concesionada de transporte

Durante el 2025 el reconocimiento de inversiones en infraestructura de transporte por parte de Ositran alcanzó los US$1.322 millones, el monto de inversión más alto en términos históricos.

El monto ejecutado se explicó principalmente por la mayor inversión en proyectos como: Línea 2 del Metro de Lima (US$604 millones), el monto de inversión más alto de los últimos años, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$462 millones), el Terminal Muelle Norte en el Callao (US$78 millones), Red Vial N°6 (US$53 millones), el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (US$19 millones) y el Puerto San Martín-Pisco (US$10 millones).

Obras por Impuestos

Según el reporte, esta modalidad de ejecución de proyectos ha tenido un mayor dinamismo en los últimos dos años. Es así como las adjudicaciones de proyectos a ser realizados mediante OxI durante el 2025 sumaron S/5.182 millones, , 21% más respecto al año previo, según Proinversión. Este resultado superó nuestras expectativas y se posicionó como el monto de adjudicaciones más alto desde que se creó esta modalidad de inversiones en el año 2009.

Durante el 2025, entre los proyectos de mayor monto adjudicado vía OxI destacan: proyecto de saneamiento en Lima (Pucusana) por S/291 millones, mejoramiento de servicios de seguridad ciudadana en Chiclayo por S/163 millones, y un proyecto de transporte en Cusco por S/132 millones. Esta modalidad de inversiones se mantendría activa los próximos meses, tomando en cuenta que en lo que va del 2026 se ha adjudicado S/353 millones, al 19 de enero de este año, según cifras de Proinversión.

Adendas priorizadas en proyectos

Según Proinversión se continuaría impulsando la suscripción de quince adendas priorizadas de proyectos con la finalidad de concretar inversiones por aproximadamente US$15.800 millones. Para el 2026 la misma entidad impulsará la suscripción de al menos 8 adendas por cerca de US$8.429 millones.

En este segmento destaca la reciente aprobación de la adenda N° 5 del Terminal Portuario de Matarani, adenda que permite la ejecución de nuevas obras e inversiones por US$700 millones adicionales a la inversión comprometida en su etapa previa (US$291 millones de inversión referencial según Ositran).

Además, se suman adendas importantes en evaluación en proyectos como Línea 1 del Metro de Lima (US$3.231 millones), Terminal Portuario Muelle Norte (US$1.300 millones), Torre Trecca (US$1.153 millones), Terminal Portuario Muelle Sur (US$1.000 millones), Red Vial N° 5 (US$1.000 millones), entre los más resaltantes.

Proyectos concesionados 2025

En lo que se refiere a proyectos concesionados al cierre del 2025, se han adjudicado alrededor de US$3.130 millones en proyectos a desarrollar vía Asociaciones Público Privada (APP).

En este caso se destaca la firma del contrato de concesión del proyecto Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 (octubre), con una inversión aproximada de US$1.582 millones.

Asimismo, la adjudicación para el desarrollo del Parque Industrial de Ancón (US$1.261 millones) a finales de año, bajo la modalidad de Proyectos en Activos, a desarrollarse en cinco etapas.

Además, se adjudicaron cuatro proyectos de transmisión eléctrica (setiembre), los cuales forman parte del Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032, con una inversión de US$323 millones.

Asimismo, en julio se adjudicó la Operación y Mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (Lima), con un compromiso de inversión de US$284 millones, así como también dos proyectos de saneamiento tales como las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) en Chincha (enero) y Puerto Maldonado (diciembre), proyectos en los cuales se invertiría alrededor de US$130 millones y US$150 millones, respectivamente.

Línea 2 del Metro de Lima

La Línea 2 del Metro de Lima, proyecto más representativo en la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APPs), registró un avance de inversiones cercano al 73% al cierre del 2025. Este proyecto ha sostenido un avance de inversiones interesante, dado que durante el 2025 registró inversiones reconocidas por US$603 millones, el monto de inversión más alto desde el inicio del proyecto y explicando el 50% de las inversiones reconocidas por Ositran en el 2025.

Anillo Vial Periférico

Proyecto vial con una inversión aproximada de US$3.400 millones (US$2.400 millones en inversión y US$1.000 millones en expropiaciones de terrenos y liberación de interferencias), ahora bajo la tutela de Proinversión, podría estar concluida para el año 2034.

Terminal Portuario Muelle Norte

El proyecto portuario alcanzó un avance del 39% de la inversión total comprometida al cierre del 2025, invirtiendo US$78 millones durante ese año, superando los US$16 millones invertidos en el 2024 y siendo el monto de inversión más alto desde el 2016 (US$111 millones).

En los próximos años, el concesionario del proyecto, APM Terminals, estaría enfocado en el desarrollo de la etapa 3B del proyecto, etapa que representaría una inversión de cerca de US$550 millones, cuyas obras podrían estar concluidas para mediados del 2028, que incluye ampliación de área de servicio y compra de nuevos equipos. Finalmente, está evaluación por parte de entidades estatales la aprobación de una adenda para invertir aproximadamente US$1.300 millones en el mediano plazo, según Proinversión.